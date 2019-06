Corxeres d'estiu (I)

De Fauré a Llach.- El Cor Olimpia, que dirigeix Francesc Bonnín, ens proposa per l'horabaixa d'aquest dissabte a la que és la seva seu habitual d'assajos, la parròquia de l'Encarnació de Palma (20.15h), un concert en el qual podrem escoltar el Rèquiem de Fauré i el Viatge a Ítaca de Llach, dues obres separades en el temps i en els estils, però no tan allunyades pel que fa a la inspiració i concepte. Totes dues agafen textos anteriors i els posen al servei d'una idea, la de l'espiritualitat (Fauré) i la de la mediterraneïtat (Llach). A més del cor hi trobarem la intervenció de dos solistes vocals, la soprano Anne Leohold i el baríton Joan Miquel Muñoz, així com la d'un grup instrumental.

Txaikovski i més.- Aquest dissabte horabaixa i a l'Auditori del Conservatori (20h) podrem veure el resultat del darrer Stage del present curs de l'Orquestra Simfònica del Conservatori Superior. Dirigida per Alfredo Oyagüez, qui ha estat durant els darrers set anys el seu director titular i que amb aquest concert deixa el càrrec, la formació acompanyarà el violinista Gilles Apap en la interpretació del Concert per a violí i orquestra en re major de Txaikovski. També s'interpretaran les Danses Simfòniques de West side story de Bernstein i España de Chabrier.

Òpera i sarsuela.- Per aquest dissabte també i en el castell de Son Mas d'Andratx (22h), les diferents corals de totes les edats que hi ha a la localitat de ponent, uniran veus i esforços per acompanyar, juntament amb la Capella Mallorquina i l'Orquestra Clàssica de Mallorca sis solistes vocals en un recital d'òpera i sarsuela. En el programa obres curioses i poc interpretades com l'ària Son pochi fiori de Mascagni o algunes altres de l'òpera Theodora de Haendel al costat d'altres més de repertori com Ecco: respiro appena de Cilea o Nessun dorma de Puccini. La part mallorquina estarà representada pel compositor Pere Miquel Marquès i la romança Lágrimas mías. José Maria Moreno dirigirà la funció.