Puerto Fullana expone en la embajada de Egipto en Roma

La pintora mallorquina, de 16 años, Maria Puerto Fullana, fue galardonada en 2016 por el Ministerio de Cultura de Egipto con un Premio Oro, en la Competición Mundial de dibujo Egypt in the eyes of the children of the world. Ahora, la misma joven ha sido seleccionada para exponer una obra abstracta de gran formato, en la Embajada de la República Árabe de Egipto de la ciudad de Roma, durante el Festival Cultural y Premio Internacional de arte He-Art 2019, que tiene lugar en su sala de exposición y en sus jardines, en la Via delle Terme di Traiano de la Ciudad eterna. Una muestra que puede verse del 11 al 18 de junio.

La obra que expone la pintora se titula Fast trio y es una pintura sintética mixta proyectada sobre tres lienzos superpuestos en una tela de base monocromática de 100 x 81 x 5 cm.

La exposición de arte HeArt 2019 se abrió con el corte tradicional de la cinta, en presencia de las autoridades y los organizadores de la embajada. Entre otras personalidades acudieron la crítica de arte Monica Ferrarini y la galerista Ana Isopo.