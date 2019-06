Agustí Villaronga escribe una serie de ciencia ficción

Agustí Villaronga cambia de registro en su nuevo proyecto, la serie de televisión Las madres vírgenes. "La entregué hace unos días, es para Globomedia (Mediapro)", confiesa. "Es un texto de ciencia-ficción, tiene un punto de terror y género fantástico", detalla.

Las mujeres, tal y como revela el título del proyecto, están en el centro de esta historia sobre la que no puede desvelar todavía demasiados datos. "Siempre me han asociado por mis películas al mundo de los niños, pero el universo femenino lo conozco muy bien, su psicología. He estado rodeado de mis hermanas y de mi madre siempre", apunta.

La ficción, de ocho capítulos, cuenta con dos guionistas más: Alfred Pérez-Fargas y Roger Danès, "ya trabajé con ellos en la miniserie Carta a Eva", desvela.

La serie aún no tiene fecha de rodaje. "Es un proyecto que se ha de mover todavía", comenta.

Villaronga va a ser el encargado de abrir el Atlàntida Film Fest el próximo 2 de julio. Lo hará con la proyección de su última película Nacido Rey, la mayor producción que jamás ha rodado, pues han participado en ella España, Reino Unido, Arabia Saudí y Francia. La cinta relata la historia del rey saudí Faisal durante su infancia. Con 14 años fue enviado por su padre a Gran Bretaña para reunirse con el rey Jorge V, en un intento de llevar la paz a su país, sacudido por los conflictos internos posteriores a la I Guerra Mundial.

El director mallorquín ha pasado recientemente por Cannes, donde ha presentado la película La Gomera del realizador rumano Cornelio Porumboiu, en la que sorprendentemente ha participado como actor. "Hago de mafioso", puntualiza. "Fue algo extrañísimo, me llamaron directamente para hacer un casting en Madrid para este papel. Y dije que sí", relata. "Supongo que Cornelio quería a un director de cine para este rol", deduce el mallorquín. "Siempre me ha seducido esta idea del actor-director, como John Cassavetes", ejemplifica.

"La película ha tenido muy buenas críticas y me lo pasé muy bien trabajando en este proyecto", apostilla.

'El vientre del mar', de Baricco



A corto plazo, lo que más presente tiene el realizador en su agenda es una obra de teatro. Están previstos los ensayos para finales de año. Se estrenará en enero en Avilés y pasará después por Madrid y Barcelona. Se trata de la adaptación de la novela de Alessandro Baricco, Océano en mar. "En concreto de la parte titulada El vientre del mar, donde se narra el naufragio de la fragata francesa La Medusa, 180 personas a la deriva, murieron todas", cuenta. En escena, los actores Eduard Fernández y Darío Grandinetti llevarán el peso del texto. El proyecto está producido por Testamento y La Abadía de Madrid. "Esta pieza creo que es muy adecuada y encaja en los tiempos que estamos viviendo en el Mediterrráneo, donde muere mucha gente en el mar. Precisamente, quería aproximarme al hecho de estar a merced de ese mar, de su naturaleza", argumenta.