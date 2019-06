Adrian Corker, un compositor de cine con el foco puesto en Mallorca

El compositor Adrian Corker (Sheffield, 1969) busca la inspiración en Mallorca para proyectos personales tras el "sufrimiento y también disfrute" que le ha supuesto la banda sonora de Tin Star, la serie que emite Movistar y que, mezcla de thriller psicológico y western en el inconfundible paisaje canadiense, protagonizan el nominado al Oscar Tim Roth y Christina Hendricks, aplaudida por su papel en Mad Men.

"Soy muy exigente y no solo quiero escribir música para series de televisión, también para piezas propias, en las que pongo mucho de mí", afirma Corker en los Calma Estudis de Manacor, los mismos en los que han grabado figuras como Donovan o Paco de Lucía, y donde perfila estos días algunas de sus composiciones.

Marcado por la música ambient y la experimentación, Corker suma dos décadas entregado a las series de televión y el cine, con bandas sonoras compuestas para títulos como Three Degrees Colder, con la que Florian Hoffmeister ganó el Leopardo de Plata a la mejor ópera prima en el Festival de Locarno; Way of The Morris, del actor y también director Tim Plester; la serie de la BBC The Village; o la película Waiting for You que protagonizan Colin Mogran y Fanny Ardant.

Entre sus trabajos más personales, los publicados con su sello SN Variations, con referencias como The Have-Nots OST, en el que la música de Corker se alterna con la de Laurence Crane, John Cage, Aisha Orazbayeva y Lucy Railton, entre violines, violonchelos, contrabajo y grooves.

"La interacción de cuerdas, ya sea en grupos pequeños u orquestas, y últimamente la viola, me interesa mucho", señala el compositor. "Yo no toco instrumentos, aprendo sobre ellos. Los uso para experimentar aunque me manejo un poco con el violín", apunta.



Vacaciones en Mallorca

Corker descubrió Mallorca en familia, con cuatro años. De su primer encuentro con la isla no guarda buenos recuerdos: "Choqué con una puerta de cristal del hotel en el que nos hospedábamos y quedé inconsciente". Pese al golpe, persistió en su exploración por tierras mallorquinas: Valldemossa, Porto Cristo, Manacor...

"Estoy descubriendo la diferencia entre la vida en Londres y la vida en esta isla, y es muy grande. Me intriga saber cómo sería vivir todo el año en Mallorca. Me encantaría integrarme y trabajar con músicos mallorquines, porque aquí hay buenas escuelas y conservatorios. Pero de momento para muchas de las piezas que grabo recurro a músicos de Londres, y grabar con ellos en Mallorca sería muy difícil", reconoce.

Es en Londres donde se ha registrado la banda sonora de Tin Star, en los AIR Studios, las famosas instalaciones que fundó George Martin, el quinto Beatle, hace ahora medio siglo. "Grabar allí es un lujo. Es una iglesia reconvertida en un estudio, que ahora pertenece a un empresario ruso [Maxim Demin, según Billboard]".

Para Corker, ponerle música a Tin Star ha sido "una experiencia muy positiva" con la que no deja de aprender. Así, valora el hecho de poder trabajar "con orquestas de gran nivel" y bucear en las sonoridades que logran los instrumentos de viento y metal.

Desvela el compositor que la serie creada por el escritor Rowan Joffé (El americano, 28 semanas después, Antes de irme a dormir) cuenta con varios directores pero es el citado guionista y también productor quien "lo controla todo, también la música".

"Dialogo mucho con Joffé. Nos fuimos conociendo y con el tiempo ha visto que se puede fiar de mí", comenta con una sonrisa. "Trabajo con total libertad, y eso no es normal, al contrario, normalmente hay mucha gente alrededor opinando", añade.

Con su música, Corker siempre busca "sorprender", como hiciera en su momento uno de sus referentes, Morricone, con quien comparte una máxima: "Experimentar es jugar".