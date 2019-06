Marta Soto, cantautora: "Una también se puede romper el corazón a sí misma"

Alejandro Sanz y Pablo Alborán se quedaron impactados con su voz y la elogiaron públicamente. Eso fue algo que le abrió muchas puertas a esta cantautora de Punta Umbría (Huelva) de 22 años. Marta Soto, que empezó su carrera en YouTube, donde publicaba vídeos cantando versiones de sus canciones favoritas, presenta esta noche su primer trabajo, Míranos, caracterizado por los rasgos que más la definen, la sensibilidad y la emoción. La cita, que será en formato acústico, es en el IO Music Club, a las 21 horas. En una entrevista con DIARIO de MALLORCA, la joven explicó ayer que se siente muy querida por su público, al que le debe estar "viviendo este sueño". Y dijo que en sus conciertos uno "llega a sentir que está en el salón de su casa".



P De subir versiones de sus canciones favoritas a Youtube, a presentar su primer trabajo discográfico, Míranos. ¿Qué pasa entre una cosa y la otra?

Creo que lo principal y lo que mantiene unido estas dos fases de mi carrera es la pasión que siempre he tenido por la música. Aunque a ratos estuviera dormida, siempre acababa comunicándome en ese idioma, ya fuera haciendo versiones o componiendo mis propias canciones, como sucedió más tarde. A mi siempre me ha gustado escribir poesía, y escribir canciones me parecía una idea súper loca. Al final todo ha ido cogiendo forma.

P ¿Cómo empieza su idilio con la música?

Nunca fui a clases, pero creo que es algo que llevo en los genes. Toda mi familia paterna canta y se comunica con la música, un arte que siempre ha estado presente en mi día a día. Quizás por eso se me metió el gusanillo de la música. Empecé a componer canciones por necesidad, por desahogarme. La primera la compuse hace cinco años, ahora tengo 22. A veces no sabía qué me estaba pasando y cunado lo leía lo descubría.

P ¿Añora algo de cómo era su relación con la música antes de que la gente le conociera?

No siento que haya cambiado, porque el proceso sigue siendo el mismo, tengo la misma necesidad de decir cosas. Al final, todas esas letras las he compuesto para mi, lo bonito es que el público se identifica con ellas, sin que eso sea algo premeditado. Esto hace que la conexión con el público sea muy bonita. Es cierto que en la creación del disco hay un punto de producción musical que es distinto, pero es un aprendizaje. Además, he contado con la ayuda de mi amigo Dani Ruiz, el productor del disco, que pone mucho cariño en cada paso que damos.

P ¿Cómo se sintió cuando Alejandro Sanz y Pablo Alborán le dieron su apoyo?

Me sentí muy afortunada, y sentí mucho respeto. Son referentes gracias a los cuales yo he decidido dedicarme a esto. Que me hayan regalado su tiempo, que es de lo más valioso que tenemos, y que me hayan dado ese abrazo, es algo que les agradezco infinitamente. Porque consecuentemente después se me han abierto muchas puertas. He podido sacar este disco, con el que viajo por toda España.

P ¿Cómo se forjó su primer trabajo, Míranos?

Todas las canciones tienen la premisa del amor, el desamor, el sentir que una está viva, las emociones. Están escritas a partir de situaciones e historias que he ido viviendo durante estos cinco últimos años, y jamás pensé que tendrían forma de disco. Cuando surgió la oportunidad intenté darles coherencia entre sí.

P ¿Cómo siente que ha recibido el público su música?

Me siento muy querida, el público es muy respetuoso. Viene a invertir su tiempo en mis conciertos y eso me parece una idea brutal. Que la gente venga al concierto es un regalo y siempre todo el mundo ha sido muy acogedor. Sin el público no podría estar viviendo todo lo que estoy viviendo ahora. Los conciertos suelen ser como si estuviéramos en el salón de casa. A mí me gusta ver que están allí y quiero que ellos sepan que también estoy ahí, que ese rato es para compartir.

P Canta mucho al amor y al desamor. A sus 22 años, ¿cuántas veces le han roto el corazón?

Pues más de la edad que tengo (ríe). Pero no solo se rompe el corazón por un portazo. Se rompe de muchas maneras, no solo en relaciones amorosas. Una misma se puede romper el corazón, se puede decepcionar.