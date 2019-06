Júlia Colom, canciones tradicionales con sabor a jazz

La cantante Júlia Colom y el pianista Toni Vaquer interpretarán mañana en el Arxiu del Regne de Mallorca (20.30 horas) un conjunto de canciones tradicionales mallorquinas bajo el título A la llum del jazz.

El recital estará centrado en canciones que la valldemossina Júlia Colom ha escuchado toda su vida, desde tonades hasta el Cant de la Sibil·la. "Cantándolas me siento muy honesta, porque canto algo que me ha configurado como persona", señala la vocalista.

La Sibil·la, por ejemplo, "me acompaña desde los seis años y me la enseñó mi abuelo. Es una lástima que tengamos este canto arrrinconado y solo lo saquemos el día de Navidad. Es importante quitarle el polvo a este patrimonio musical tan importante que tenemos y desestacionalizarlo y hacerlo brillar cualquier época del año", defiende.

Sobre su compañero, el pianista Toni Vaquer, asegura que "un concierto con él es como una master class". En Estados Unidos, donde Vaquer estuvo una temporada, trabajó con músicos como Wayne Shorter y dirigió la Berklee School of Music de Boston.