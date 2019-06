Art Palma Summer: las propuestas expositivas

Arte en verano. Las galerías de la asociación Art Palma Contemporani celebran este jueves una nueva edición del Art Palma Summer. A las 20 horas los centros inaugurarán su programación veraniega. Dos de las nueve galerías han variado las fechas de inauguración con motivo de su aniversario. Y es que la Xavier Fiol celebró el pasado 18 de mayo su 30 aniversario con 30-II Part mientras que la Pelaires brindará por sus bodas de oro el 13 de junio con la exposición 50 años. I Parte con piezas de Pier Paolo Calzolari, Günther Förg, Rebecca Horn, Jannis Kounellis, Richard Long, Fausto Melotti, Marisa Merz, Mario Merz, Joan Miró, Giulio Paolini, Michelangelo Pistolewtti, Thomas Shüttem o Antoni Tàpies.

En Addaya Palma, Carlos Maciá y Misha Bies Golas se enfrentan a la soledad del creador con Entre Rueda y Bahamontes, un ejercicio a medio camino entre lo solemne y lo patético que puede resultar el arte. Por su parte, Guillermo Ros y Alberto Feijóo cuestionan el rol del artista en la Fran Reus que en este Art Palma Summer apuesta por Unchained, un diálogo entre ambos creadores. Aba Art Lab inaugura Ishokujuu, una exposición con las obras más recientes de Tatiana Sarasa, que en estas piezas instalativas elaboradas específicamente para el espacio se inspira en la naturaleza y la cultura oriental.

Techo de cristal es la propuesta de la Galería Horrach Moyà comisariada por Helena Juncosa que reúne un conjunto de trabajos de las artistas Sylvie Fleury, Alicia Framis, Susy Gómez y Muntean/Rosenblum. Desde el centro artístico destacan que distintas disciplinas y soportes como la instalación, la escultura, la fotografía, el videoarte, la pintura y el dibujo se mezclan en el espacio en un lenguaje de acción que ofrece diferentes miradas y se conectan en una reflexión sobre aspectos como el arte como instrumento y reflejo crítico de la sociedad actual, las cuestiones de género y la identidad del individuo en el mundo contemporáneo.

La Maior presenta Click, una selección de piezas provenientes del amplio fondo fotográfico de la galería. La muestra incluye nombres imprescindibles de la fotografía contemporánea como Vanessa Beecroft, Alberto García-Alix o Marie-Jo Lafontaine, así como artistas visuales de gran renombre internacional como Richard Long, Santiago Sierra, Daniel Canogar, Eulàlia Valldosera o Pilar Albarracín. "Click pone el énfasis en la versatilidad de la fotografía y el amplio rango de posibilidades que ofrece no solo a fotógrafos si no también a artistas plásticos que hacen un uso más esporádico o experimental", explican desde la galería.

La Kewenig continúa con su As far as the forest is, una muestra colectiva que reúne a Astha Butail, Sudarshan Shetty y Sunil Padwal en el Oratori de Sant Feliu. A primera vista, estos tres artistas no podían parecer más diferentes pero las disposiciones minimalisas de Butail, la composición de marcos encontrados de Padwal y el ensamblaje de los jarrones de cerámica y madera hechos a mano de Shetty comparten un uso muy delicado y significativo del material.

El CCA Andratx se suma a la cita veraniega con el arte con Stich in the Aether con piezas de Matthias Bitzer, Sebastian Hammwöner, Michael Sailstorfer y Gavriel Vornstein.

En el programa Off, Taca Studio exhibirá una propuesta del País Vasco, ¿Qué carta del tarot eres? Se trata de la primera exposición dual de los artistas residentes en Bilbao Ander Sagastiberri Fernández y Sahatsa Jauregi. La muestra recogerá sus últimas pinturas y esculturas.