Irene Mas: "La ópera te lleva al límite, te permite estar muy en forma"

La cantante mallorquina viaja en quince días a Seúl junto a Jordi Savall y La Capella Reial de Catalunya para entonar el 'Dixit dominus' de Handel. En octubre debutará en el Palau de la Música en Barcelona gracias al ciclo 'El Primer Palau' y en noviembre llevará a Helsinki la música del compositor 'artanenc' Antoni Lliteres

Seúl es la próxima parada de la soprano Irene Mas (Palma, 1989). En quince días la mallorquina viajará a Corea del Sur junto a La Capella Reial de Catalunya de Jordi Savall para entonar el día 22 de junio el Dixit Dominus de Handel, "una de las piezas más difíciles que hay para coro". La formación también actuará en Dae-Jeon. La que fue elegida como mejor voz femenina en 2018 en el papel no protagonista por su gran Sophie de Werther por los Amics de l'Òpera del Teatre Principal asegura que este proyecto con Jordi Savall "es musicalmente muy enriquecedor porque estás rodeada de profesionales de primer nivel". "A nivel de proyección, te proporciona una garantía para participar en otros proyectos. Es un impulso", reconoce la cantante que, entre otras, logró la beca para acceder a la Academia de Formación Profesional de Jordi Savall. Lo que más aprecia del director y musicólogo es su visión de la música. "Tiene muy claro lo que dice, por qué lo dice y cada pieza que elige del repertorio. Cada director te transmite una cosa y él tiene muy presente la parte espiritual que es muy interesante", desgrana la soprano, que esta temporada de ópera en el Principal ha defendido el papel de Gianetta en L'elisir d'amore. Y es que precisamente reconoce que "la ópera te lleva al límite, te permite estar muy en forma y preparado técnicamente". Por ejemplo, razona, en L'elisir d'amore el trabajo era más escénico mientras que en La scala di seta de Rossini que hice en enero en la Temporada Lírica de Sarrià era un papel muy largo y difícil". Y si uno la hace elegir, admite que se siente cómoda tanto en el terreno operístico como en los recitales. "La ópera es la manera más completa de disfrutar haciendo música. Me gusta mucho la parte escénica pero un recital te permite tener una relación más directa con el público. Siempre que pueda y me dejen, haré las dos cosas porque cada una de ellas me aporta un crecimiento profesional", confiesa Irene Mas que con el Dixit Dominus en Seúl descorcha un verano de recitales.

El 11 de julio Irene Mas pondrá la voz a la Orquestra Barroca Catalana en L'esplendor del Barroc Català. Del barroc al classicisme que se celebrará en el Institut d'Estudis Catalans de Barcelona y que contará con Josep Borràs al fagot y Manfredo Kraemer que además del violín dirigirá el recital. Una semana después, día 19, participará en el Bachelona con un concierto de canto, trompeta y órgano en el Palau Güell. En esta ocasión, disfrutará de Bach acompañada por dos músicos de gran proyección: Sergi Marquillas y Marc Díaz. A finales de agosto acudirá al Schubertíada de Canónica de Santa Maria de Vilabertran con Marc Serra al piano. Precisamente, Serra es quien le acompañará en uno de los recitales que más ilusión le hace. Y es que el 17 de octubre protagonizará un concierto en el Palau de la Música en Barcelona en el marco de El Primer Palau. "Es un ciclo de la programación oficial del Palau de la Música, uno se presenta a un concurso, ellos eligen a seis personas y me seleccionaron. Es precioso", confiesa la soprano, que avanza que será un recital de lied con obras de Schubert, Poulenc y Toldrà. "Es una gran plataforma porque el recital se graba en directo para Catalunya Música, además es muy importante a nivel de crítica y de promoción. Es un paso más en mi carrera", añade.

Sus compromisos también tienen sello mallorquín. Y es que llevará la música del compositor Antoni Lliteres a Helsinki. Será en noviembre y se trata del recital que programó el pasado mes de octubre el Festival de Música Antigua de Palma, Antoni Lliteres: el Barroco español y Europa. Entre otros compromisos que aún no puede anunciar, la canción catalana también se entonará en Zurich gracias a tres recitales de piano y voz que tendrán lugar en abril de 2020 junto a Valentina Pfister.



Base técnica

Irene Mas tiene claro que los inicios de un cantante requieren buenas dosis de paciencia y "mucha serenidad para aceptar el repertorio que es sano para tu voz, un instrumento que debes ir creando porque sin una base técnica, no puede llegar nada más". Hace dos años obtuvo el Grado Superior de Canto en el Conservatorio Superior del Liceu y sabe que en los primeros años de carrera los concursos y las audiciones son esenciales. El repertorio elegido es clave. "Te pueden proponer unas obras fantásticas pero debes tener en cuenta si estás preparada técnicamente porque si no lo estás, puede ser contraproducente para tu instrumento, sobre todo, sucede en el terreno operístico. Hay que saber elegir y estar muy bien asesorado", razona una Irene Mas que está empezando su carrera pero que está totalmente agradecida por las oportunidades.

"Estoy empezando, tengo que seguir aprendiendo y la mejor forma de hacerlo es sumando repertorio porque muchas veces un concierto te lleva a otro", admite la soprano que tiene como referentes a Lisette Oropesa y Nadine Sierra. "Me gustan técnicamente y vocalmente y tienen una manera de ser alejada de los divos clásicos que es hacia donde tenemos que ir".