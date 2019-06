Tatiana Sarasa se inspira en la naturaleza y la cultura oriental en su nuevo proyecto

Aba Art Lab acoge con motivo de Art Palma Summer la exposición Ishokujuu, con las obras más recientes y personales de la artista Tatiana Sarasa. Un conjunto de piezas instalativas, elaboradas específicamente para el espacio. La artista experimenta, crea y comunica a través de formas, colores y sensaciones su reflexión personal sobre la complejidad del ser humano y la relación con el entorno natural que lo envuelve.

La cultura japonesa utiliza la expresión Ishokujuu para hacer referencia a la definición de calidad y de necesidades básicas de la vida, analizada a partir de tres elementos: la ropa, la comida, el abrigo/hogar/refugio.

Inspirada por la cultura oriental y la naturaleza, sus composiciones evocan una belleza sutil y delicada, engalanada por la humildad de los materiales utilizados, piezas tejidas a mano a base de fibras naturales, papeles vacíos y recipientes contenedores de extractos de tintes naturales, collage y lanas con papel japonés.

Un conjunto de obras creadas a partir de técnicas artesanales de una exquisitez excepcional elogian el valor de la artesanía y por lo tanto del tiempo, de la huella, del dejarse sentir por la energía de la materia y dejar que las obras hablen por sí solas.

A lo largo de todas sus creaciones, pueden encontrarse citas tan importantes como la de la escritora británica Virginia Woolf "Let us never cease from thinking", presente en sus piezas textiles, o "El arte también es alimento. Es reflejo. Es contemplación", del filósofo Rudolf Steiner, u otra de la importancia de la artesanía según Octavio Paz, "La artesanía nos enseña a morir y así nos enseña a vivir".