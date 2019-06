Búnker musical en Son Espanyolet

Fredrik Thomander ha vivido la revolución de los estudios de grabación desde los noventa hasta esta parte. Es sueco y produce desde Mallorca a un buen puñado de artistas de cartel internacional en una casa búnker de tres pisos levantada en Son Espanyolet. Última tecnología en cada rincón combinada con aparataje analógico. Fundó Palma Music Studios en noviembre de 2018. El primer disco que grabó fue el del músico escandinavo Keerup.

Thomander decidió instalarse en la isla en 2014 después de intentar establecerse en Los Ángeles con su familia. "No me gustó el lugar y pensé en venir aquí, donde vive mi madre y siempre he pasado las vacaciones", explica. La idea de montar un estudio en Ciutat empezó a gestarse en su cabeza temprano. "Leí aquel artículo famoso que decía que Palma era la mejor ciudad del mundo y me dije, por qué no construir un estudio fantástico". En 2015, dio con el solar perfecto en el barrio de Son Espanyolet. Lo compró. "Estuvimos un año diseñándolo. Empezamos a construirlo en enero de 2017, unas obras que duraron once meses", evoca.

En la escalera que desciende a cinco estudios individuales, el productor exhibe algunos de sus trofeos: sus trabajos para Luis Fonsi, Agnetha Fältskog de Abba, Scorpions o bandas de J-pop o K-pop, como las coreanas Girls' Generation. "Estas salas son project rooms, donde pueden trabajar juntos un escritor de canciones y el cantante. La acústica es perfecta. El ingeniero que ha proyectado esta casa con nosotros es Nick Whitaker, que ha trabajado en Abbey Road y los estudios más importantes del mundo", señala el sueco. Islabau y RM Arquitectura son las otras partes implicadas. "Que todo esto esté en Mallorca no es ningún problema: los artistas están deseando venir aquí. La isla es un lugar magnífico por su excelente conexión", sostiene. Sin ir más lejos, el estudio más grande, con una mesa de mezclas considerable, está siendo utilizado durante las últimas semanas de 11 a 5 de la mañana por el hip-hopero alemán Zuna.

La intención de Thomander no se circunscribe a producir exclusivamente a clientes de otros países, su deseo es también entrar en contacto con la escena local. "Graban aquí Juanjo Montserrat, Pedro Moyà, Dani Paz..., y queremos a muchos más", anhela. "Palma puede ser un punto de encuentro de creación musical. Aquí hay muchísimo talento y desearíamos [habla en plural porque su socio es Johan Lundgren] que tanto artistas locales como extranjeros formaran parte y se crearan sinergias", agrega.

En una de las salas principales, René Shades escucha la música que la banda de folk metal Pagan Fury ha compuesto para un videojuego. "Lo grabamos todo aquí, baterías, etc. El sonido es increíble", comenta Thomander, quien desvela que al estudio le llaman búnker "por su insonorización y porque no tiene ventanas: las que se ven de fuera son falsas".

En uno de los espacios para grabar voces, guardan como paño en oro un micrófono Didrik de Geer de bronce. "Hay 35 en todo el mundo y puede llegar a tener un coste de 30.000 euros".

El próximo 10 de junio, el estudio de Son Espanyolet acogerá a 35 escritores para componer temas de Eurovisión. "Aquí se trabajó por ejemplo la canción danesa de este año, Love is Forever, de Leonora". También han pasado por el búnker el actor Mads Mikkelsen, el productor de Metallica (que dio una masterclass), TVXQ (número uno en Japón con Yippie Ki Yay), Francina Armengol, que grabó voces para vídeos electorales, o la campaña No i punt!

"Mi sueño sería que la gente identificara mi estudio con una sonoridad propia, el sonido de Mallorca", concluye Thomander.