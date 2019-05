Elisabet Abeyà recuerda a los presos políticos en su pregón de la Fira del Llibre

Leer y libertad. Son las dos palabras elegidas por la escritora, traductora y profesora Elisabet Abeyà para hilar su pregón que ha dado esta tarde el sus a la Fira del Llibre de Palma con el deseo de que "leer y libertad" vayan juntas para siempre y recordemos cada día a los que ahora no disfrutan de estos dos placeres. La traductora, que ha recordado a los presos políticos en su alocución, ha pronunciado un discurso en el que ha dejado claro que "leer no tiene sentido sin libertad".

"Todos sabemos que ser un buen lector nos abre la puerta a muchas posibilidades pero cuando pasa a ser una obligación destruimos la esencia de la lectura, lo que la hace más digna, más creativa y más revolucionaria. Los buenos maestros saben que las buenas herramientas para enseñar a leer son la motivación y la seducción", ha sentenciado la pregonera que por experiencia propia como profesora sabe que "cuando aprender a leer es una fiesta es más que probable que el gusto por la lectura se instale en nuestro interior".



La pregonera ha asegurado que leemos para informarnos y por placer. Dos cosas muy diferentes. "No todo el mundo lee por placer. Cuando lo haces por placer, engancha", ha confesado Abeyà quien ha dejado claro que no debemos tener miedo a los cambios al hablar de cómo evolucionará la lectura en un futuro. "Dicen que en nuestro mundo acelerado hay gente que no lee porque no soporta estar sola con su voz interior pero cuando leemos estamos acompañados por la voz y el pensamiento del autor o autora del texto", ha desgranado. "Leer es una forma de comunicación con los que han existido antes que nosotros. Escribir nos puede permitir comunicarnos con los que vivirán en el futuro", ha reflexionado la traductora en un discurso que también ha hablado de poesía.



"Leer está estrechamente ligado con la libertad", ha continuado retomando el eje central de su pregón. "Actualmente parece que seamos más libres por leer pero solo lo es en parte porque estamos sujetos a las modas y a lo que dictan los poderes neoliberales", ha lamentado la escritora que ha dedicado unas sentidas palabras a "todas aquellas personas que no pueden estar ni en esta ni en otra feria porque están en prisión o exiliadas por motivos políticos o por haber hecho uso de la libertad como los políticos catalanes.

"Leer y libertad deben ir juntos para todo el mundo", ha resumido la profesora que ha insistido en que la palabra "lectura" no debe emparejarse con la palabra "obligación" porque como dijo Borges "la lectura obligatoria es como la felicidad obligatoria". Su discurso ha llegado a su fin con un deseo: que todas las artes se expresen en libertad desde nuestra perspectiva, no desde la perspectiva políticamente correcta ni las modas del momento" porque para "progresar hacia un mundo más libres se aprende ejerciendo la libertad". Con este deseo, Abeyà daba el pistolezado de salida a una Fira del Llibre que durante los próximos diez días estará instalada en Es Born y regalará un centenar de actividades a los lectores.