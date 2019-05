Beatles, una fuente inagotable

Los Beatles son una fuente de saber inagotable y prueba de ello es una obra poliédrica y de perfil especializado que, a partir del contexto revolucionario de 1968, ofrece nuevos enfoques tanto al lector avanzado como al no iniciado. El volumen en cuestión lleva por título The Beatles (EMI, 1968). El Álbum del año de la Revolución y será presentado el próximo 18 de junio en el Club de Diario de Mallorca, donde no faltará la música en directo.

El libro es fruto de un trabajo colectivo dedicada al noveno disco de estudio de los Beatles, popularmente conocido como el Álbum Blanco. El texto incluye capítulos sobre la génesis de la obra de Esher y la India (Fernando Silva, Bárbara Durán), el análisis pormenorizado sobre algunas de las canciones del Álbum (Ricardo Gil y Javier Tarazona), los procesos creativos (Antonio Panadero y Antoni Pizà, este último colaborador de este diario), las principales influencias culturales (Iván Moldes y Vicente Prats), las constantes temáticas (Tomey Canyelles) o la relación entre los procesos históricos y la música (Francesc Vicens, Joan Trias y Borja Aguiló).

"La idea de este trabajo conjunto surgió tras un curso impartido el año pasado en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez", señala el coordinador del volumen Francesc Vicens. "Y en el participa la flor y nata de los autores que han escrito sobre los Beatles en España", asegura.

Francesc Vicens, que como musicólogo también impulsó el Sgt. Pepper's a través del espejo, libro publicado hace ahora dos años, confiesa que "hoy en día hacer algo sobre los Beatles es muy arriesgado, porque casi todo está dicho".

Más de 300 páginas



El "reto" era ofrecer "algo nuevo", y será el lector quien lo juzgue a través de las más de 300 páginas de las que consta este trabajo, estructurado en veinte capítulos, entre ellos los dedicados a Las cintas Kinfauns/Esher, El despertar creativo de George Harrison, La idea del sinsentido en los procesos creativos de los Beatles, El juego de las metáforas en el universo animal de The Beatles, La balada de Rocky Raccoon o Julia o las formas de angustia y desconsuelo en el White Album.