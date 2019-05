Hugo Race, exguitarrista de Nick Cave, actuará en la Fundació Miró Mallorca

Hugo Race regresa a la isla el próximo 21 de junio para ofrecer su única actuación en España, organizada por Rudy Sessions. En concreto, el concierto se celebrará en los jardines de Son Boter de la Fundació Miró Mallorca.

El australiano vuelve a Mallorca trece años después de su participación en el desaparecido festival Waiting for Waits y 16 después de su primer concierto en la isla (actuación memorable en la sala gótica de la sede de Arca en otoño de 2003).

El australiano, afincado en Berlín y con proyectos musicales en diversos continentes, fue miembro de la formación original Nick Cave & The Bad Seeds, participando como guitarrista y vocalista en los discos From Her To Eternity (1984), Kicking Against The Pricks (1986) y Tender Prey (1988). Asimismo, fue coautor de la canción que daba título al disco de debut de tan legendaria banda.

Paralelamente, Hugo Race formó parte de The Wreckery junto a Edward Clayton-Jones: banda mítica de blues rock de Melbourne que firmó los discos Here At Pains Insistance (1987) y Laying Down Low (1988).

A finales de la década de los 80 participó como actor en dos películas: un rol menor en Dogs in Space (de Richard Lowenstein) y el papel principal como Mack The Knife en el filme In Too Deep.