"Todos tenemos en nuestro interior una melodía formidable"

Ella, pianista de las letras; él, poeta del piano. La escritora de Santanyí y el músico de Manacor actúan este jueves en el Principal en un nuevo capítulo del XXI Festival de Poesia de la Mediterrània. Un recital que tendrá como eje el poemario 'Tots dels cavalls', que le valió a su autora el Premio Nacional de Poesía 2018

"Un experimento". Así definen el pianista Andreu Riera (Manacor, 1965) y la escritora Antònia Vicens (Santanyí, 1941) el recital que ambos ofrecerán el próximo jueves en el Teatre Principal de Palma (20 horas, 15 euros). Un encuentro propiciado por el director del Festival de Poesia de la Mediterrània, Biel Mesquida, que ambos afrontan desde "la comodidad y la ilusión".

"No lo concibo como un reto, sino como una oportunidad. Cuando me lo propusieron, no lo pensé y enseguida dije que sí", confiesa Antònia Vicens. "Me encanta que me llamen pianista de las letras, porque cada persona, si se escucha, podrá sacar una melodía formidable de su interior", subraya alguien que "siempre" trabaja "la cadencia de un poema".

Autora de una producción novelística que contempla hasta quince títulos y que le han valido distinciones como la Creu de Sant Jordi en 1999 o la medalla Ramon Llull en 2004, que rechazó en protesta por la política lingüística del Govern, Vicens publicó su primer poemario en 2009, Lovely. "Soy una poeta joven", aclara. Con el tiempo llegarían otros tres títulos poéticos: Sota el paraigua el crit (2013), Fred als ulls (2015) y Tots dels cavalls (2017), con el que ganó el Premio Nacional de Poesía y eje central del recital que protagonizará junto a Andreu Riera.

"Cada uno de los poemas de Tots dels cavalls tiene una música interna y Riera entra de lleno en ella, hace vibrar cada poema con su interpretación", afirma Vicens, quien considera "un placer" poder codearse con el pianista manacorí.

Si Vicens pone la letra, el compositor Rafel Aguiló pone la música. "Le descubrí a través de las interpretaciones de Riera", apunta la poeta. "La de Aguiló es una música que me transmite serenidad, meditación, y a veces me ayuda a escuchar el silencio", añade.

El compositor Rafel Aguiló



La relación de Andreu Riera con Rafel Aguiló viene de lejos. El de Manacor ya lleva publicados dos cedés dedicados a su obra, ambos con producción de Joan Bibiloni: Voramar, en 2010, y Cinema per a tres, en 2018. "La música de Rafel Aguiló es fresca, explota muy bien los recursos del piano y tiene un equilibrio perfecto entre contenido y forma", ensalza el pianista, quien considera una "injusticia" que Aguiló no tenga una mayor proyección.

El fundador de grupos de jazz como Contra.2com o Confidencial Band, Rafel Aguiló, es autor de una música que, en palabras del productor Bibiloni, "es descriptiva y digerible, para todos los públicos, incluído el clásico".

Pianísticamente es una obra "clásica y ligera, muy mediterránea y relajante", y sobre todo, "hermosa", con el mar presente en todo momento, insiste Riera.

El músico del Llevant, al igual que Vicens, está ilusionado con este experimento, incluso sorprendido de la capacidad de la poesía a la hora de "dar fuerza a la música".

"Es una combinación perfecta, porque la música de Rafel Aguiló es sugerente y atmosférica", añade.

"Pues a mí también me gusta que me llamen poeta del piano", asiente Riera, "siempre me han agradado los poemas y yo trato de ser expresivo con el piano".

"La poesía de Vicens tiene mucho contenido, es una obra poética con mucha fuerza, dramática, de una belleza desgarradora", concluye.