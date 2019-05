"La verdadera belleza es ser uno mismo, más allá de la talla, las cicatrices o la edad"

-¿Qué significa curvy?

-Curvy es una etiqueta o una separación que se ha hecho en cuanto a tallas, a partir de la 44 hasta la 48, aproximadamente. Una separación que, personalmente, no me gusta. Avanzaremos el día en que en una pasarela haya mujeres de diferentes tallas, desde la 36 a la 48 o más. Pero bueno, también hay que aplaudir que exista una pasarela para diseñadores jóvenes como es el Mallorca Design Day, un certamen pionero en España.

-¿La moda curvy está al alza?

-Sí. Está al alza el romper con lo establecido, romper con lo que nos marca la sociedad sobre lo que es la mujer perfecta. Algo que tendrían que hacer tanto los diseñadores jóvenes como los consagrados.

-¿Por qué se ha interesado por esta línea?

-Es la primera colección que hago destinada a curvy aunque siempre a la hora de realizar mis creaciones nunca he pensado en la mujer de una talla sino en favorecer a cualquier tipo de mujer. Al saber de este certamen (Mallorca Design Day) vi que era la única categoría nacional a la que podía optar, con lo cual era un reto.

-Mujer de retos, ¿cuál es su primer recuerdo relacionado con la moda?

-Mi abuela cosiendo. Ella me enseñó a hacer los primeros pespuntes. Recuerdo estar en su casa dibujando maniquís, con 3 ó 4 años. Desde pequeñita mi pasión ha sido el dibujo y la pintura. Siempre me gustó el mundo de la moda, visto desde un punto de vista artístico.

-¿Qué le llevó luego a sumergirse de lleno en este mundo?

-Fue al decidirme por unos estudios. Yo ya tenía una formación artística de la mano del pintor Nadal Ferragut y pensé: por qué no buscar otra vía artística para desarrollar la creatividad. Y decidí enfocar mis estudios a la moda. Así que cursé diseño de moda en la Escuela Superior de Diseño de Balears.

-Dice Modesto Lomba que "España es el país número uno en el mundo de la moda". ¿Una joven diseñadora como usted suscribe sus palabras?

-Al estar yo en Mallorca se ven las realidades un poco diferentes. Para un mallorquín el arrancar es bastante difícil. Ya solo por el tema de la insularidad y por la dificultad a la hora de conseguir materiales y tejidos tenemos más trabas respecto a los diseñadores de la Península, pero tanto a nivel Baleares como a nivel nacional hay una cantidad de jóvenes y no tan jóvenes creadores con una creatividad que nos sitúa en el número uno, como dice Modesto Lomba.

-¿Qué material nunca falta en sus colecciones?

-La seda, al poder encontrarse en muchas variedades. Hay chifón, burete, crepe€ y aparte es muy maleable a la hora de pintar el tejido. La seda siempre la tengo presente y luego doy prevalencia a tejidos naturales o, si llevan fibra plástica, que sean reciclados. Creo que hay que apostar por la sostenibilidad. Nuestras creaciones no pueden favorecer la contaminación.

-¿La moda cada vez es más ecológica?

-Sí y no. Hay una vertiente que apuesta por el slow fashion, por prendas sostenibles, personalizadas, por un consumo más lento, y que está creciendo muchísimo, pero hoy en día la industria de la moda es una de las más contaminantes que existen, con un ritmo frenético de tendencias que se copian y colecciones, un ritmo que hay que intentar romper en la medida de lo posible.

-Antes salió el nombre de un grande, Modesto Lomba. ¿Quiénes han sido sus referentes?

-A nivel internacional siempre he sentido mucha admiración por el diseñador de alta costura Stéphane Rolland, al combinar originalidad y feminidad y apostar por una estética que va mucho conmigo; y a nivel local, Cortana o marcas como Sybilla.

-En el proceso de creación, ¿sufre más que sonríe?

-Sufro bastante, al ser una persona muy perfeccionista. La satisfacción llega al final, cuando veo la prenda creada. Hay diferentes procesos con los que disfruto muchísimo, como es a la hora de pintar. Para mí las telas son como un lienzo, como si en ese momento estuviera pintando un cuadro. Pero el proceso de creación de una colección siempre es estresante, conlleva problemas que hay que ir salvando.

-¿En qué se inspiró para una colección como Komorebi, galardonada en Puerto Portals?

-Komorebi es un término japonés que en nuestro idioma no tiene una traducción literal y hace referencia al efecto de los rayos del sol entrando en las hojas de los árboles. Me llamó la atención cómo una sola palabra podía resumir ese efecto y a partir de ahí me adentré en la cultura antigua japonesa y en cómo son capaces de apreciar cada pequeño detalle de la naturaleza y venerarlo de esa manera. A través de ese concepto me traslado a la capacidad de apreciar el momento, de vivir la vida, de apreciar nuestra belleza a pesar de nuestras imperfecciones. Siempre me ha interesado mucho el mundo oriental. Ya mi primera colección estaba inspirada en la tinta china.

-¿Dónde reside la verdadera belleza de la mujer?

- La verdadera belleza es ser uno mismo, independientemente de la talla, las cicatrices o la edad que uno tenga. En cualquier persona hay belleza. Lo importante es conocerse a uno mismo y saber sacar la esencia de cada uno.

-¿Gracias a la moda sabe mejor quién es usted?

-Sí. Yo concibo mis prendas como obras de arte en movimiento. Yo creo que a través de la moda uno puede conseguir sentirse más seguro o intentar sacar su personalidad; es como una herramienta más de comunicación.

-¿Obras de arte en movimiento sin fecha de caducidad o perecederas, al tratarse de moda?

-Para mí, la moda no es efímera, lo son las tendencias. Hay diseños, como los de Chanel, que nunca pasarán de moda. Eso se puede lograr si uno no se enfoca en la tendencia actual, como yo, que intento crear diseños atemporales.

-¿Qué significa ganar un certamen como el de Mallorca Design Day?

-Lo siento como todo un orgullo, al reconocerse mi trabajo, y es una plataforma, una oportunidad para darme a conocer. A partir de ahora me centraré en crear mi propia marca. No busco grandes pasarelas ni la fama, sino poder vivir de lo que más me gusta. El nombre de mi marca es Moddart, y ahora tengo que estudiar cómo comercializarla, cómo asentar sus bases. Apostaré por prendas únicas, irrepetibles, muy especiales, con tejidos siempre naturales. Todavía no sé si abriré negocio o será online.

-¿Cómo vivió el día de los desfiles?

-Fue muy estresante, ya que la lluvia no nos permitió poder hacer la pasarela donde estaba programado y hubo que improvisar. Un sentimiento agridulce.

-¿Cómo se trabaja con top models como Marisa Jara y Eva María Pérez Llano, que lucieron sus prendas?

-De un modo muy natural. Son profesionales y a la vez muy cercanas y humildes. Nos ayudaron mucho. Una experiencia muy positiva.