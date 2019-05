La reina Letizia clausura en Palma la conferencia sobre Escuelas Seguras

La Reina Letizia clausurará el próximo miércoles la Tercera Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, evento que contará con representantes de Naciones Unidas y de algunos de los países cuyos sistemas educativos se están viendo afectados por conflictos o situaciones de inseguridad crítica.

La conferencia arrancará el 28 de mayo en el Palacio de Congresos de Palma, aunque el día anterior se celebrará una recepción oficial en Can Balaguer a la que asistirá el ministro de asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell.

Una ponencia, organizada por España en colaboración con Argentina, Noruega y la Global Coalition to Protect Education under Attack (GCPEA), dará cabida a organizaciones de la sociedad civil que han desarrollado una importante labor en el ámbito de la protección a la educación.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha informado de que alrededor de que tres centenares de personas reflexionarán y analizarán en profundidad la situación actual de la seguridad de las escuelas y universidades en zonas de conflicto.

Además, ha lamentado que los ataques indiscriminados y deliberados a escuelas, universidades, estudiantes y personal se hayan extendido en los últimos años y ha concretado que entre los años 2013 y 2017 se produjeron 12.700 agresiones.

"Con este ejercicio España se consolida como un referente a nivel internacional y dentro del sistema de Naciones Unidas en el ámbito del respeto y promoción del Derecho Internacional Humanitario", ha destacado el Ministerio.