Germán Traver: "La serie 'The White Lines' va a retratar Mallorca en su máximo esplendor"

Directivo de Palma Pictures. El jefe del departamento de Localizaciones y Relaciones Externas de la empresa de servicios de producción audiovisual es una de las personas que más sabe sobre el inminente rodaje en la isla del potente proyecto de Netflix firmado por Álex Pina

En el audiovisual, la partida ha cambiado de cartas. "Ahora hay unos presupuestos para las series que la cinematografía española no puede ni soñar", comenta Germán Traver. Pese a ello, "hay que respetar, cuidar y apoyar ese cine", matiza. El directivo de Palma Pictures, empresa que está experimentando un importante crecimiento, formula tres deseos para mejorar la posición española en el mundo de la producción: platós grandes, un tanque de agua y aumentar los incentivos.

P ¿Cómo llega The White Lines a Palma Pictures?

R Tenemos una relación con Left Bank Pictures, que es la productora de la serie. También lo es, entre otros proyectos, de The Crown. Es una de las productoras a nivel de series televisivas más potentes de Europa. Nuestro vínculo con ellos empezó cuando hicimos Mad Dogs en Mallorca dos temporadas, en 2010 y 2011. E hicimos The Crown el año pasado en Andalucía. Ahora estamos preparando la cuarta temporada. The White Lines es una historia que sucede en Ibiza. Nosotros daremos servicio en Mallorca, Ibiza, Madrid y Almería. Los cuatro lugares donde se rodará la historia.

P ¿Cómo han planificado el rodaje?

R Arranca en Almería [se rodará en el desierto], luego se hará una semana en Madrid y luego vienen prácticamente dos unidades de 450 personas a rodar simultáneamente aquí durante cuatro semanas en el mes de junio. Julio y agosto se rueda en Madrid otra vez y luego se regresa a Baleares en septiembre. Es un rodaje de aproximadamente 25 semanas. Es el proyecto más importante que Palma Pictures ha realizado en su historia y es posiblemente el proyecto más importante que ha recaído en territorio balear por dinero [la serie tiene un presupuesto aproximado de 20 millones de euros], por semanas de rodaje y por envergadura.

P De esos 20 millones, ¿cuántos se quedan en el territorio?

R No podría decir una cifra exactamente. Pero hay una especie de ecuación que dice que por cada euro de inversión que se hace en un territorio luego se puede llegar a multiplicar hasta por seis. Hay que contar todo lo que es la contratación de los servicios necesarios, alojamiento, vehículos, catering y promoción del territorio.

P ¿Qué puede desvelar sobre las localizaciones?

R En Mallorca se rueda sobre todo en casas privadas [ha trascendido que en s'Estaca], en playas, carreteras y en algún restaurante. En la historia hay muchos diálogos en coches. Buscan carreteras de montaña: es muy posible que se ruede en Sa Calobra. The White Lines ha puesto el foco en la belleza de la isla. Se va a retratar Mallorca en su máximo esplendor. Obviamente, muchas de estas localizaciones están situadas en zonas medioambientales. Hemos tenido reuniones con la conselleria de Medio Ambiente, que nos ha brindado su apoyo. Ha habido conversaciones con el conseller insular de Turismo Cosme Bonet, con alcaldes y ayuntamientos. También hay una carta de apoyo de la presidenta Francina Armengol al proyecto. Las instituciones saben lo que supone acoger una serie de esta naturaleza en territorio balear. Y se está trabajando a diario con ellas en este sentido.

P ¿Está el casting cerrado?

R No puedo mencionar nada del casting de momento. No tengo los conocimientos de cómo se está desarrollando. Sé que se hizo el casting de extras y ya está. Es posible que en el reparto definitivo haya algún actor o actriz local, pero no con papeles principales.

P ¿Cuántos capítulos está previsto que se rueden?

R La serie son diez capítulos y estamos hablando de la posibilidad de realizar tres temporadas.

P ¿Cuánta gente de Palma Pictures va a estar trabajando?

R Palma Pictures tiene 30 personas en plantilla. Después se crea una empresa y se contrata a todo el mundo que sea necesario para el proyecto. Esta serie en contratación en Baleares va a tener unas 400 personas en las dos unidades. Es una mezcla de gente que proviene de Mallorca, de la península e Inglaterra. Es un equipo internacional. Se va a rodar en inglés y tendrá pequeñas partes en castellano.

P A la hora de contratar gente, ¿se encuentran con déficit de profesionales?

R España está en un crecimiento extraordinario de producción internacional. Prácticamente somos ocho o nueve empresas que estamos dando servicios a esta gente. Estamos asociados en una entidad que se llama PROFILM. Estamos intentando gestionar esa gran afluencia de producciones extranjeras con las dificultades que eso tiene en cuanto a ponernos a la altura de nuestros competidores con los incentivos fiscales. Aunque España ha dado pasos en este sentido, creemos que hay margen de mejora. PROFILM está reclamando en conversaciones ya claras con el Gobierno que se aumente la devolución máxima a la inversión que se realiza. La inversión máxima que se puede hacer ahora mismo por deducción fiscal son tres millones de euros. Hay productores internacionales que lo consideran insuficiente. Piensa que ahora se han multiplicado las posibilidades de rodajes en España. Netflix ha abierto un hub en Madrid, un hub para conectar Europa y América Latina.

P ¿Esta irrupción lo cambia todo?

R Sí. Estos grandes operadores vienen con un presupuesto y con un tiempo de ejecución muy determinado. Al no tener que solicitar ayudas o subvenciones institucionales o no tener que buscar coproducción para levantar los proyectos, esa ejecución es mucho más ágil. Hay muchísima actividad prevista para este año y el año que viene. De récord. Y con unas inversiones muy importantes.

P Netflix rueda simultáneamente 50 series en el mundo. ¿No existe riesgo de burbuja?

R Puede ser. Están surgiendo nuevos operadores muy potentes como Disney o Apple que supongo que habrán sopesado suficientemente su irrupción en el mercado. Yo hablaría más que de burbuja que se llegará a un tope de producción. Netflix ha pasado en un año de 115 millones de suscriptores a 150. Se sigue experimentando crecimiento.

P España está abocada a ser un país de servicios, también en el audiovisual.

R País de servicios pero también de talento. Hay mucho creador ahora mismo en España desarrollando proyectos. Con estas plataformas nuevas de contenidos, se abre una ventana de posibilidades de creación de proyectos que quizá antes con el sistema tradicional de televisiones estaba mucho más cerrado. Ahora mismo se están presentando proyectos a las grandes plataformas y las posibilidades de que el talento español pueda realizarlos han aumentado de forma exponencial. De hecho, estoy conociendo casos de mallorquines que están presentando proyectos a Movistar sobre todo. Y con posibilidades de que alguno salga adelante.