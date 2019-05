Biel Majoral recibe la Creu de Sant Jordi junto a Messi y La Trinca, entre otros

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, entregó la noche del pasado jueves las 28 Creu de Sant Jordi de 2019, con galardonados como el futbolista Leo Messi, el cantautor mallorquín Biel Majoral, la compañía La Trinca y la arquitecta Benedetta Tagliabue, y dijo a los premiados: "Nos permitís confiar en que seremos capaces de hacer posible lo imposible".



En la entrega de la máxima distinción de la Generalitat en el Auditorio del Fórum de Barcelona, y acompañado el vicepresidente, Pere Aragonès, y de la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, Torra señaló: "Hemos escogido ser catalanes y amo que, por encima de todo, el nuestro sea un país que se puede escoger y no se impone a nadie".



"Vosotros galardonados hacéis que escoger Catalunya sea muy fácil", prosiguió Torra, a la vez que subrayó que Catalunya tal como es en la actualidad es el resultado de la honestidad de sus ciudadanos y habitantes.



A su juicio, la verdadera estructura de Estado son las personalidades catalanas que han hecho trabajos de inmenso valor, ya que Catalunya no es una tierra de recursos naturales abundantes, sino que ésta es su gente: "Somos mejores colectivamente".



"El país solamente puede avanzar con las personas en el centro y respetando sus derechos: el primero la libertad", agregó Torra para clausurar este acto, que ha acabado con el Cant dels Segadors y el cántico 'Libertad, presos políticos' y gran parte de los asistentes en pie aplaudiendo, salvo el jugador del FC Barcelona Leo Messi, entre otros, que estaba en pie, pero sin aplaudir.



De hecho, uno de los protagonistas ha sido Messi -vestido en traje oscuro y corbatín plateado-, que tras entrar al recinto por el parking, recogió el premio de manos de Quim Torra y saludó al auditorio con la mano, centrando numerosas fotografías.





En nombre de los premiados, la deportistaconsideró un honor y una responsabilidad este premio, recordó al expresidente, y lamentó que Catalunya vive "momentos difíciles desde hace demasiado tiempo", aunque es optimista a este respecto, ya que la capacidad del pueblo catalán es tan notable que tarde o temprano sabrá materializar lo que la mayoría quiere.También recordó a quienes deberían estar presentes en referencia a los presos soberanistas y a los políticos en el extranjero: "Tarde o temprano volverán y lo harán más fuertes, más convencidos y más resilientes".Igualmente el diseñadordijo que no están todos aquí, que faltan hombres y mujeres cargados de razones: "En esta entrañable noche no os olvidamos de ningún modo".La consellera de Cultura,, destacó que las potencias individuales solo se despliegan si hay una sociedad y unas instituciones que cultivan y valoran el conocimiento, y destacó que este premio pone acento en la "transversalidad y pluralidad".La consellera aseguró que "no sólo es un honor reconocer esta acumulación de capital cultural y humano, sino que también es un deber", y consideró que una sociedad solo puede ser digna si promueve la creatividad.Aparte de Messi, La Trinca y Tagliabue, también han recibido la máxima distinción de la Generalitat, creada en 1981, el compositorlos empresariosla pedagogael traductorlos políticosy el eslovenoel médicola educadoralos lingüistasy Jy las maestrasTambién, el cantautor mallorquín, la activistala deportista-muy aplaudida-, el diseñador gráfico, la filóloga, la antropólogael biólogo, la libreray el fotógrafoVea el momento en el que Biel Majoral recoge la Creu de Sant Jordi (a partir del minuto 48:50):En el terreno de las entidades, han sido distinguidas laellalalalalalalalay las fundaciones