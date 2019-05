Antònia Vicens gana el Premio Jaume Fuster

La escritora mallorquina Antònia Vicens (Premio Nacional de Poesía 2018) ha recibido el XIX Premio Jaume Fuster, otorgado por la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AECL), que ha reconocido "la calidad, la importancia y el compromiso" de su obra y trayectoria, en el marco de la literatura catalana contemporánea.

La presidenta de la asociación, Bel Olid, ha sido la encargada de dar el premio a Vicens en rueda de prensa este jueves, junto con el escritor y miembro de la AECL, Sebastià Portell. Olid ha dicho que el Jaume Fuster es "un premio con honor añadido" porque son los propios escritores y socios de la AECL los que deciden reconocer la trayectoria literaria y la importancia de la obra de uno de sus miembros.

Vicens fue la primera mujer en presidir la AECL en 1998, y ha explicado que empezó a escribir porque pensó que la escritura la "ayudaría a ser libre". A lo largo de su vida, la mallorquina ha recibido otros galardones como el Premi de Sant Jordi, la Creu de Sant Jordi y el Premi Ciutat de Palma, y Portell la ha calificado de "autora visionaria y libre".

Vicens asegura que a sus 78 años se siente decepcionada por las palabras: "Desde pequeña coleccionaba palabras porque pensaba que me harían sabia y ahora me doy cuenta de que no sé nada". A pesar de su decepción, Portell ha recalcado que las obras de la mallorquina destacan por hacer "denuncia del turismo, de la violencia machista y retratar a curas pederastas" en las últimas décadas del siglo XX.

Aunque Vicens se considera narradora, ha asegurado que su vocación actual es "encontrar con la poesía una sola palabra que pueda construir un mundo". Actualmente, la escritora se encuentra trabajando en su última obra de poesía, que ha explicado que ya está "bastante avanzada".

Vicens participará esta noche en el recital del Palau de la Música, que pondrá punto final a la XXXV edición del Festival Internacional de Poesía de Barcelona, junto con poetas como Rita Dove (EE.UU.) y Lebo Mashile (Sudáfrica). La escritora ha valorado de manera positiva el primer encuentro que tuvo con el resto de los participantes este miércoles, porque se encontró con "poetas que aman el arte y el poder de denuncia que tiene la palabra".