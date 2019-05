Todo a punto para un Mallorca Live que se supera

A pocas horas del inicio del Mallorca Live, un equipo formado por unos 1.500 trabajadores ultima los preparativos del que es uno de los macrofestivales que más pegada ha demostrado en los ultimos años en España. Según los organizadores se esperan vender 33.000 entradas, una cifra que superaría a las 27.000 registradas en la pasada edición. A la espera de que comiencen las actuaciones, 48 en total, y que arrancarán hoy a las seis de la tarde, ayer jueves ya se pudieron escuchar las canciones de Vetusta Morla, solo para unos pocos privilegiados, durante la que fue la primera de las pruebas de sonido. También pasaron a ver la infraestructura los técnicos de otra de las bandas más esperadas, Two Door Cinema Club.

La cuarta edición de esta multitudinaria y ecléptica cita musical contará con cuatro escenarios, uno más que el año pasado. Dos de ellos de grandes dimensiones, en los que actuarán las bandas más potentes; otro enfrentado a estos dos y reservado para los programadores de Fira B!; y un cuarto dedicado a sesiones electrónicas más amables y reconfortables en la zona chill out del espacio The Town. En este último espacio se distribuirán distintas food trucks (caravanas gastronómicas) en el que los visitantes podrán degustar comida hindú, italiana, mallorquina (llonguets), además de productos destinados a comensales veganos, vegetarianos y celíacos. En todo el recinto se han montado un total de ocho barras.

Todo el montaje del festival, que se inició hace un mes y que desde hace una semana se ha acelerado, estaba siendo supervisado esta mañana por los directores de esta cita, Sebastián Vera y Álvaro Martínez."Estamos muy tranquilos, sabemos que todo saldrá bien", comentaba Martínez hace unos momentos a Diario de Mallorca.



Entradas a punto de agotarse

Los indecisos ya pueden ir espabilando. Ayer solo quedaban 250 abonos para los dos días de festival, que se pueden conseguir por 82 euros (más gastos de gestión). En taquilla habrá entradas de un solo día, que se podrán conseguir a partir de 55 euros.

Este festival es uno de los más atractivos del Estado por su localización y su diverso cartel. Dado el interés que despierta, y la cantidad de gente que asiste a la cita, son unos 120 los periodistas acreditados para cubrir esta "gran fiesta musical", tal y como la define su director, Álvaro Rodríguez.