'La Saga de Atlas&Axis' consigue los apoyos para ver la luz en catalán

La Saga de Atlas&Axis del dibujante Pau se publicará finalmente en catalán tras conseguir los apoyos necesarios en una campaña de crowdfunding. También podrá regalar un ejemplar a cada biblioteca pública de Baleares.

"A menudos nos quejamos de que no hay suficientes cómics en catalán. ¿De qué sirve quejarse si no los leemos? Según muchas editoriales, hay pocos lectores para hacer rentables las tiradas. ¿Tendrán razón?", se preguntaba el creador mallorquín al iniciar la campaña. "Hay que demostrar que no es así".

Según el propio comiquero, había llegado la ocasión de que se publicara en catalán La Saga de Atlas & Axis, un éxito internacional que ya está disponible en ocho idiomas: francés, castellano, holandés, italiano, polaco, ruso, alemán, inglés y el próximo septiembre en chino.

En el cómic el lector encontrará 272 páginas de gran aventura y humor para todos los públicos, con unos personajes encantadores, unos dibujos dinámicos, unos paisajes espectaculares y una historia que engancha hasta el final.