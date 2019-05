El Govern cesa a Àngela Bosch como coordinadora de la Illes Balears Film Commission

Àngela Bosch ya no es la coordinadora de la Illes Balears Film Commission. La experta catalana ha cesado de su cargo en el organismo tras una baja médica de diez meses (desde junio). "He vuelto al IEB y me han dicho que mi plaza ha desaparecido", cuenta a DIARIO de MALLORCA la afectada. En estos momentos, la entidad y el cargo que ostentaba Bosch pasan al Institut d'Indústries Culturals. La plaza volverá a salir a concurso. "Me han dicho que si quería podía presentarme", detalla.

"He pasado por una depresión larga causada por una situación estresante vivida en la Administración balear", explica. "Mi cargo eran dos trabajos, dos departamentos distintos en cualquier otra comunidad autónoma: coordinadora de la IBFC y coordinadora de la proyección exterior del audiovisual", comenta. "Al empezar, me dijeron que tendría personal, pero jamás conté con una estructura propia. En lugar de técnicos, he tenido becarios. Avisé de las consecuencias que esto podría traer", continúa.

"Hemos vivido una situación difícil: han pasado tres conselleras por Cultura, el IEB necesitaría un buen gerente. Esto es un desastre. Y supongo que no gusto: no he comulgado con otras cosas", relata.

Bosch, que vive entre Mallorca y Barcelona, asegura que continúa activa, "asesorando proyectos audiovisuales, colaborando también con festivales de fuera".

La profesional está contenta del trabajo que ha hecho durante este tiempo en la IBFC. "En toda la estrategia por festivales de los ganadores de los Goya [de este año y del año anterior] he estado acompañando. He puesto en marcha tres líneas de subvención yo sola. Pero con la situación que tenía, no se podía hacer todo", concluye.

La excoordinadora de la IBFC tiene experiencia como consultora de distribución internacional del audiovisual en numerosas entidades de prestigio. También fue directora del consorcio Catalan Films entre los años 2003 y 2011. Ha colaborado en la organización de un buen número de festivales internacionales de cine, bien como miembro de los jurados de selección, bien como parte del equipo organizador. También trabajó para la Asociación de Productoras Audiovisuales de Baleares.