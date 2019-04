Lorenzo Caprile: "Vamos hacia un panorama a la italiana, de gobiernos inestables cogidos con alfileres"

Modisto. La infanta Cristina se casó con un vestido suyo, y la reina Letizia y la infanta Elena se han enfundado en sus diseños. Es tradición que Anne Igartiburu presente las campanadas con una creación roja del modisto, que abrió su taller en Madrid en 1993. Dio el salto a la televisión en 2018 con el programa 'Maestros de la Costura', de RTVE. Y es el autor de los vestidos de la ópera producida por el Principal 'L'elisir d'amore', que se estrena mañana

P ¿Cómo recibió el encargo de ser el modisto de L'elisir d'amore?

R De una manera muy casual. José Martret (director de escena) y yo somos amigos desde hace muchos años, y surgió durante una conversación entre amigos hace un año. La idea me pareció maravillosa y muy adecuada para el Teatre Principal y poner un poco en valor ese boom turístico, ese renacimiento o descubrimiento de las islas como potencial turístico en los primeros sesenta. Gracias a ese turismo empezamos a ver en España cosas que antes eran impensables, trayendo algo más de glamour, color y alegría.

P ¿Qué le llama la atención de ser figurinista, la otra faceta suya además de la de modisto?

R En el fondo es el mismo oficio: se trata de vestir a las personas, crear ropa bonita y que la persona que lo lleve esté a gusto. Son trabajos muy parecidos. En este tipo de producciones trabajas más en equipo, sales de tu zona de confort, viajas, conoces otras personas. Es una experiencia muy enriquecedora. Salir de la rutina es muy estimulante.

P Abrió su taller en Madrid hace 26 años. ¿Cómo ha conseguido que siempre se hable de usted?

R Porque trabajamos mucho. No hay otra receta.

P ¿Le sigue divirtiendo?

R Yo empecé como becario en esto del trapo muy jovencito, hace demasiado tiempo. Me sigue divirtiendo, sí, pero la moda es muy cíclica y al final siempre das vueltas sobre lo mismo. Empiezo a estar en ese punto de la noria que es el mismo desde donde empecé, y es un punto peligroso. Siempre recuerdo que Chanel decía que "en moda es nuevo lo que uno no recuerda". Yo llevo muchos años y empiezo a ver cosas que recuerdo.

P Es de los que defienden los términos moda y modista, en lugar de diseño y diseñador.

R Me atengo al diccionario de la RAE. Tengo mi carrera de filología, que no me sirve de mucho pero me la saqué por afición. Si uno mira el diccionario verá que diseñar y diseño no significan mucho, y menos en relación con nuestro oficio. Las palabras que lo definen son moda y modista. Es lo mismo que arte y artista o periodismo, periodista. Lo de diseñador es una mala traducción del fashion designer inglés, y nos lo tenemos que tragar.

P ¿Y qué es la moda?

R Qué pregunta más complicada. No te lo sabría decir, es un momento muy extraño.

P ¿Para la moda?

R En general, la moda es un reflejo muy fiel de la sociedad, está tan en contacto con el ser humano que es el primer reflejo de cualquier cambio. Vivimos en un momento muy particular, muy revuelto, y eso la moda lo sufre y lo vive en tiempo real. Los hábitos de consumo están cambiando de manera impresionante, hay una enorme bache generacional y la revolución virtual ha cambiado las reglas del juego, desde el punto de vista de ventas. Al final, por muy profesionales que seamos, vivimos de la venta. Si no vendemos nuestra ropa no somos nada. Y el momento actual es algo esquizofrénico.

P ¿Qué opina de la moda rápida?

R Defiendo a muerte la moda rápida. Y todos sabemos que nos referimos a esas cuatro o cinco marcas globales. Cuanto mejor le vaya a esas marcas, mejor nos irá a las pequeñas realidades como la mía. En la vida de cualquier persona habrá un momento especial en el que quiera destacar y tener algo distinto, exclusivo, y eso somos nosotros. Estas pequeñas realidades, nosotros, no es que seamos compatibles con la moda rápida, es que somos complementarios.

P Mañana (hoy para el lector) es la jornada de reflexión.

R Poco voy a reflexionar porque en estas elecciones no puedo votar porque por cuestiones familiares y románticas conservo el pasaporte italiano. Creo que como ciudadanos europeos deberíamos votar en el país donde pagamos los impuestos, y yo no los pago en Italia.

P Y como ciudadano español que no puede votar, ¿cómo espera los resultados del domingo?

R Con muchísimo miedo. Creo que vamos hacia un panorama a la italiana, de gobiernos inestables, de acuerdos cogidos con alfileres, donde las mayorías absolutas son del pasado, y con alianzas contra natura. Me da igual si son de un lado o del otro, no me posiciono. Pero me da mucho miedo, porque a los que vivimos de nuestras propias empresas este clima de inestabilidad política nos afecta muchísimo.

P ¿De cuál de sus piezas se siente más orgulloso?

R No soy nada fetichista. De las que más me acuerdo son de las que salen mal, porque te ayudan a aprender. Siempre digo que el mejor traje es el que está por llegar, el que me encargarán la semana que viene.