¿Cómo puedes apuntarte a las visitas de las terrazas de la Catedral? Sigue estos pasos

Los residentes en las islas podrán visitar gratis cada día las terrazas de la Catedral. La Seu abrirá a partir del 2 de mayo las visitas guiadas a la zona alta del edificio, desde donde pueden disfrutarse unas vistas impresionantes de la propia arquitectura del templo y toda la ciudad de Palma.

La Catedral de Mallorca ha decidido este año por primera vez que los residentes puedan visitar gratuitamente las terrazas todos los días y no sólo los sábados, como estaba estipulado hasta ahora.

El acceso será gratuito para los residentes después de aportar el DNI o un certificado de residencia.

Para los no residentes, las visitas guiadas tienen un precio de 12 euros.

Los interesados (residentes y no residentes) deben apuntarse en la web www.catedraldemallorca.org y hacer clic en el apartado "entradas". Hay seis turnos diarios (los sábados tres) de 10 a 13 horas y de 16 a 19. Los domingos no habrá visitas.

A continuación, deberán elegir en el calendario que aparece más abajo en la web qué día desean ir (a partir del 2 de mayo). Y clicar sobre el turno que deseen. Luego han de indicar si la inscripción es individual o grupal. Después aparecerá otra página en la que se piden datos como el nombre, los apellidos, el teléfono, el mail, el DNI y la fecha de nacimiento. También hay que indicar si se es residente en el archipiélago o no. Los residentes en Baleares no pagarán nada. La actividad es gratuita para ellos. Los no residentes abonarán 12 euros. Después se informa de que la forma de pago es con tarjeta. Se introducen los datos de la misma y se efectúa el pago. Se debe imprimir el comprobante que aparece en pantalla después de todo el proceso y presentarlo en la Catedral el día de la visita.

También podrán acceder a las terrazas niños de a partir 11 años, siempre acompañados de un adulto como mínimo.

La visita dura aproximadamente una hora y se hace en grupos de 25 personas.

215 escalones separan al viandante de la parte más alta del templo. Durante el recorrido, el visitante podrá descubrir algunos de los rincones más curiosos y desconocidos de la Catedral, como es el campanario y las terrazas de los arbotantes. Podrá contemplar la panorámica de toda Palma desde una nueva e impresionante perspectiva. También disfrutará de contemplar más cerca que nunca una de las maravillas de la arquitectura gótica: el rosetón mayor.