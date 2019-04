La Escuela Angela Bruno ha logrado nueve premios y una mención especial en la séptima edición del Dance World Cup Spain, certamen celebrado hace unos días en Burgos.

Las coreografías premiadas son fruto de los profesores de la academia: Carlos Díaz (por Dancing Queen, Tell Him, One night only, Little shop of horros y That's life), Clara Soley (Kitri entrance Act. 1), Maria Rodríguez (Malamente), Laura Llodrá (Love) y Angela Bruno (Nos tus braços y Non andare via).