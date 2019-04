Palma saca los libros a la calle

El recorrido oficial de Sant Jordi en Palma comprende desde Cort hasta la plaza de España. Más de un kilómetro ocupado por 27 librerías, ocho editoriales, nueve floristerías y otros expositores de instituciones, entidades, asociaciones y partidos políticos. Así hasta 69 paradas. Los libros ocuparán este martes 23 de abril más de 350 metros. Las actividades paralelas se celebrarán en tres escenarios situados en la Porta Pintada, en el Ayuntamiento y en la Plaza Mayor.

Se esperan doce horas de actividad frenética. Los libreros abrirán sus puestos a las 9 horas. Cerrarán a las 21. Literanta estará en plaza de Cort. Marqués del Palmer acogerá a Llibres Ramon Llull, Los Oficios Terrestres y Rata Corner. Lluna, Quart Creixent, Gotham, Baobab, Norma Còmics, Abacus, Quars y Drac Màgic estarán en Plaza Mayor. El carrer de Sant Miquel se lo reparten entre Llibres Colom, La Biblioteca de Babel, Embat, Jaume de Montsó o Agapea y en la plaza Porta Pintada tendrán sus mesas Metrópolis, Lila i els Contes, Llibreria Campus y varias editoriales. La campaña política campará concentrada en la plaza de España. Y las floristerías (este año habrá más rosas que nunca) estarán distribuidas de manera regular en el itinerario, que este año no recibirá visitas masivas de escolares. Los estudiantes están de vacaciones de Semana Santa.

Con el fin de no perder el pulso del público infantil, el Gremi de Llibreters ha organizado con el apoyo del Ayuntamiento de Palma y el Consell un conjunto de actividades como cuentacuentos o talleres. La fiesta arrancará en Cort a las 10.30 horas con el cercavila McAgon'Day Dixieband. A las 12, en el escenario Porta Pintada, se narrará una versión en clave de género de la leyenda de Sant Jordi. De 11 a 14, en el escenario Institució Moll (en Cort) tendrá lugar el taller Crea el teu llibre, con las autoras ilustradoras de los libros Ansa per ansa y Llibres per a llegir tot sols.

El escenario de la Fundació Mallorca Literària (en la Plaza Mayor) será el epicentro poético y musical de Sant Jordi. A las 12 empezará el cuentacuentos L'aventura de l'heroic cavaller Filibert per vèncer el drac i acabar amb l'avorriment. A las 13 y a las 19.30 horas se celebrará Poetraca, recital poético y musical con Laia MaLo y Jaume Reus (Jansky). A las 17.30, tendrá lugar una jam poética a micro abierto: un recital poético y musical con Marga Rotger. A las 18.30, Nou Romancer presentará el espectáculo De cantar versos. La Poeteca estará también presente en este espacio: se pide la ayuda de los ciudadanos para escribir un gran poema colectivo.

Las librerías, que aplicarán un 10% de descuento en todas las compras y ofrecerán la posibilidad a los lectores de conocer a sus escritores preferidos -muchos de ellos estarán firmando ejemplares-, regalarán como novedad este año a los amantes de la poesía 1.500 bolsas patrocinadas por el Consell dedicadas a Blai Bonet, Andreu Vidal y Maria Antònia Salvà.

En la Misericòrdia también se vivirá una intensa jornada. Se celebrarán tres talleres infantiles y se regalará un libro a todos los viandantes que se acerquen hasta el centro cultural.

En cuanto a las apuestas de los más vendidos, los libreros palmesanos hacen sus vaticinios: Oriente de José Carlos Llop; La cosina gran de Laura Gost; Ariel i els cossos de Sebastià Portell; Sons bruts de Carles Rebassa; Terra llarga de Pau Vadell; Contes des de la presó de Oriol Junqueras o Fatxa de Jason Stanley.

Entre sus recomendaciones, hay que sumar Monstruas y centauras de Marta Sanz; L'any que vaig assasinar Rita Barberà de Sebastià Bennasar; Los asquerosos de Santiago Lorenzo; Per qué les dones salvaran el planeta o los cómics de Los buenos veranos de Zidrou y Jordi Lafebre.



Las firmas

Rata Corner, plaza Marquè del Palmer

Miquel Àngel Llonovoy (13 h.)

El món aniMal

Bàrbara Duran (17 h.)

Vaig veure John Lennon

Joan Miquel Oliver (18 h.)

Alexandra Schneider und her cassiotone

Laura Gost (19 h.)

La cosina gran

Melicotó (19 h.)

El secret del drac de na coca



Llibres Colom, calle San Miguel

Andreu Martorell (12 h.)

Ultimátum

José Carlos Llop (13 h.)

Oriente

Jordi Bayona (17 h.)

Bésame, ódiame...¡Haz algo!

Tomàs Vibot (18 h.)

Varios libros

Gabriel Bassa (19 h.)

El mestre armer



Literanta, Plaza de Cort

Gaspar Valero (12-14 h.)

Varios libros

Laura Gost (17-18 h.)

La cosina gran

José Carlos Llop (18-19 h.)

Oriente



Los oficios terrestres, Plaza Marqués del Palmer

Feliu Renom (17-19 h.)

Varios libros

José Carlos Llop

Oriente



El Corte Inglés, Avenidas

Alejandro Forteza (12-13 h.)

Un hospital con moscas y otros relatos

Neus Nadal (12-13 h.)

La Roja

Joan Guasp (12-13 h.)

Constel·lacions i Asterismes

Joan Manuel Pérez i Pinya (12-13 h.)

Atletes de la fuga

Jordi Bayona (18-19 h.)

Bésame, ódiame... ¡Haz algo!

Diego Feliu (18-19 h.)

Desmontando a Elmyr

Gabriel Forteza y Xavi Torres (18-19 horas)

Sin miedo a caerme

Rosa Calafat (18-19 h.)

I la mort tindrà el seu domini

Tomeu Català (18-19 h.)

¿Y si decido vivir?

Amanda Jeffrey (18-19 h.)

El book de Amanda



El Corte Inglés, Jaime III

Maria Antònia Oliver (12-13 h.)

Amor de cans

Román Piña Valls (12-13 h.)

El arqueólogo

Amanda Jeffrey (12-13 h.)

El book de Amanda

José Carlos Llop (17-18 h.)

Oriente

Stephanie Granger (18-19 h.)

El secreto del pentágono

Biel Bassa (18-19 h.)

El mestre armer

Jordi Cloquell (18-19 h.)

Tot és bo: convidats a matances

Maria del Carme Arrom (18-19 h.)

Meredith y el mar

Álvaro Delgado Truyols (18-19 h.)

Crónicas incorrectas

Ana Martínez Aguirre (18-19 h.)

Pedro Horrach. El fiscal que puso en jaque a la corrupción



La Biblioteca de Babel, Calle San Miguel

Sabina Pons (18 h.)

Madre alemana, padre mallorquín

Andreu Isern (19 h.)

En una isla tapada por la mujer del tiempo

José Carlos Llop (20 h.)

Oriente



Agapea, Calle San Miguel

María Rossich (12 h.)

El método ACM

Mercè Homar Mas (17 h.)

Botanic Time

Damià Vidal (18,30-19.30 h.)

El niño sin sombra



Embat, Calle San Miguel*

Jaume Santandreu (12 h.)

Déu meu

Miquel Àngel Llonovoy (12 h.)

El món aniMal

Laura Gost (12 h.)

La cosina gran

Jordi Bayona (12 h.)

Bésame, ódiame... ¡Haz algo!

Maria Antònia Oliver (12 h.)

Amor de cans

Bartomeu Mestre Balutxo (13 h.)

Blues amb dones

Miquel Alenyà (13 h.)

Ricard Anckermann

Gabriel Bassa (13 h.)

El mestre armer

*En la librería firmarán: Dora Muñoz, Llop, Pere Antoni Pons, Carlos Meneses, Antoni Serra y Àngel Terron.