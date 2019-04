El músico mallorquín Rafa Cor Romput participa en un anuncio de Gucci

El músico mallorquín Rafa Cor Romput acaba de participar en la última campaña audiovisual de la marca Gucci. Forma parte del elenco de este vídeo rodado en la parte antigua y griega de Sicilia.

En el vídeo, el batería de Escorpio comparte metraje con músicos de otras bandas underground, como es el caso de Amyl and The Sniffers o The Surfbort.

En la campaña de adelanto de otoño, se recrea la versión moderna que tiene Alessandro Michele de un simposio clásico (grecoromano), con amigos y amantes que se citan para discutir sobre temas políticos y filosóficos, leer poemas, tocar música, hacer deporte y bailar juntos.

Para el elenco, se han escogido protagonistas con look hardocre, rollerbladers, cuerpos esculturales o surfers, grupos culturales que se ven típicamente en Venice Beach en California.