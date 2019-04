Tomeu Penya declara la independencia del Pla

Tomeu Penya es toda una institución en las isla y como tal ha declarado la República Democràtica Independent Comunitat des Pla, una comunidad con todos los municipios del Pla de Mallorca con Guiem d'es Cruce como presidente. Levantará un muro más alto que el de Trump "sin especuladores ni políticos corruptos". Tampoco habrá lugar para los que maltraten a las mujeres. Además de construir un campo de aviones en Son Bou, promete un túnel bajo tierra directo al mar e incluso comprará el mar si hace falta. "Quiero ser el dueño absoluto", afirma. Ahora que estamos en plena campaña electoral, la propuesta del cantautor de Vilafranca llega en forma de disco con doce nuevas canciones que presentan a un Tomeu Penya "muy inspirado y con su particular estilo". R.D.I. Comunitat des Pla es la canción que da título a este nuevo trabajo en el que el artista sigue con "su tónica inventiva y su imaginación sin fronteras", en palabras de Miquel Àngel Sancho de Blau. "Nos da toda una lección de porque después de tantos años continúa siendo un referente de la música de Balears", añade Sancho.

Y si uno le pregunta por qué R.D.I. Comunitat des Pla, es claro: "Esto de la independencia está de moda y yo quiero ser independiente de Mallorca", explica. "Ahora vienen las elecciones y presento a Guiem como presidente. Vamos a construir un muro porque quiero ser más que Trump", añade. Esta R.D.I. Comunitat des Pla llega en forma de rap y cuenta con la colaboración de Jaume de Ipops y Lluis Cabot con Da Souza. La canción denuncia continua con Mallorca s'enfosa, que ya presentó en agosto del año pasado. Con gran simpatía y sin dramatismos, Tomeu Penya pone música y letra a la masificación que sufre la isla en los meses de verano. "En todos los discos hay temas en los que defiendo mis ideas", admite. "Los jóvenes deben luchar para arreglarlo, yo lo escribiré y lo cantaré".

Hace cuatro años de su último álbum con canciones nuevas, Optimista!. "No es normal que esté tanto tiempo pero es el disco que más tiempo me ha llevado. Está hecho a consciencia y he tardado dos años en componer los temas porque quería hacer las canciones realmente como yo quería hacerlas. Creo que lo he logrado", razona un Tomeu Penya que avanza que es un disco con una gran variedad de estilos. "Encontraremos canciones de amor, de humor, para bailar, para escuchar e incluso para emocionarse como Recordant-te, un tema que compuso durante la búsqueda del pequeño Arthur que desapareció en las inundaciones mortales de Sant Llorenç. "Mi homenaje fue escribir una canción como esta", sentencia el artista que aún se emociona cuando recuerda lo ocurrido en el Llevant, donde tiene muchas amistades.

El disco también goza de "un punto country" como en Vaja quin paper, Tenies set, Pepet o Tu a ca teva, jo a ca meva (i Déu per tot). No faltan las baladas como Miracle o Salinera ni las canciones autobiográficas como Llenguatge universal que bien podría ser la segunda parte de Rock & Roll (Els Millors Anys). Fer l'amor amb sa teva ex o Ballant pels carrers des poble completan este nuevo trabajo que se cierra con Illes, un tema "muy chill out" que deja patente que el de Vilafranca puede adaptarse a cualquier estilo. "Hace años que la grabamos con Isla San Juan y la hemos recuperado porque suena muy actual", argumenta un Tomeu Penya que aún no tiene cerradas las fechas de presentación de este nuevo disco.