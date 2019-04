Me Lata: "Lo que hacemos es un acto de amor aunque algunos consideran que es vandalismo"

Sus obras están repartidas por distintas calles de Palma. En la exposición de la librería, el espectador se encontrará con una composición de unos 50 mensajes diferentes pintados sobre latas. Mensajes mayoritariamente en catalán, algunos en inglés y castellano, siempre positivos, mensajes que hablan de amor, de perder los miedos, las pasiones, con los que quieren transmitir alegría, luz y ganas de vivir con sus estructuras o esculturas hechas a partir de una gran variedad de latas pintadas con colores vivos.



-¿Por qué latas?

-Todo empezó cuando nos conocimos en Sant Jordi, el 23 de abril de 2014, vendiendo rosas en Barcelona. Aquella época vivíamos en el barrio del Raval, donde abundan los "lateros" y las latas consumidas aparecen en cualquier rincón ensuciando la ciudad. Si hubiéramos vivido en la selva pintaría los cocos probablemente, pero vivíamos en el Raval y aprovechamos lo que el medio nos ofrecía. Esta es una acción made in Raval.

-Dais una segunda vida a material de desecho para proclamar mensajes de amor y frases positivas. ¿Por qué queréis incidir de este modo sobre el viandante y en la ciudad?

-Nos gusta alegrar los corazones, dar color a las grises calles, hacer cantar, hacer pensar, hacer sonreír y humanizar las frías ciudades.

-¿Por qué la frase breve, concisa, esos mensajes tan directos?

-Son mensajes positivos, alegres de todos y para todos. Intentamos sorprender y no dejar indiferente a quien lo lee. Para nosotros es un acto de amor aunque algunos consideran que es vandalismo, otros creen que es romanticismo, hay quien dice que somos activistas, incluso quien considera que hacemos arte.

-¿El tema del reciclaje conlleva en vuestro caso una crítica al consumismo?

-Probablemente, "lo mejor de esta vida es gratis" , "nothing you buy can bring you happiness", son algunos de los mensajes enlatados que definen nuestro estilo de vida anticonsumista.

-¿Cómo elegís dónde intervenir?

-Salimos a la calle, paseamos y cuando encontramos una pared que nos parece atractiva, intervenimos. Es algo espontáneo, no nos gusta planificar demasiado.

-¿Vais a aprovechar la exposición para volver a intervenir en Palma?

-Tenemos muy pocos días para montar la exposición, pero lo intentaremos.

-¿Qué haréis cuando se os acabe el amor?

-Nosotros practicamos el ARTE EFÍMERO, AMOR ETERNO.

-¿Cómo cambia vuestra obra en la galería?

-El hecho de poder presentar piezas en interior, nos ha permitido jugar y evolucionar mucho en las composiciones y formas, ya que en la calle debemos ser discretos y rápidos y no podemos presentar el mismo formato.