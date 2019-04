Las calles de Palma, el mejor escaparate para la danza contemporánea

Un año más, las calles de Palma serán el mejor escaparate para la danza contemporánea durante los más de 15 días que durará el festival PalmaDansa, que se ha presentado hoy en el Ayuntamiento. Un total de 19 espectáculos profesionales completan un programa en el que no faltan las actividades paralelas (talleres, presentaciones€). Las actuaciones tendrán lugar en diferentes espacios de la ciudad, puesto que uno de los objetivos es también descentralizar el festival, como ha señalado el alcalde Antoni Noguera. El año pasado, más de 3.500 personas disfrutaron de esta programación, y se espera que este año el número aumente.

El día 25 de abril arrancará el festival con Entre lo que ya no está y lo que todavía no está, de Juan Domínguez Rojo, un espectáculo en el Mar i Terra. Uno de los platos fuertes será el día siguiente (26/04), cuando Set of Sets tome el escenario del el teatro Xesc Forteza. Esta función se llevó los premios a Mejor coreografía y a Mejor espectáculo de los Premis de la Crítica de les Arts Escèniques 2018. El sábado (27/04) a las 12 horas, Pepa Cases ofrecerá un espectáculo familiar al aire libre en la plaza de las Columnes (Pere Garau). El eje familiar se ha potenciado este año con el objetivo de crear nuevos públicos, según ha apuntado el regidor de Cultura de Cort, Llorenç Carrió.

Por la tarde (17 horas), la misma intérprete estará en la Antiga Presó de Palma con #Detraca, en la que espera contar con la participación del público. También es un espectáculo familiar en el que reflexiona de una manera poética sobre los refugiados y como se posiciona la gente ante este problema "de traca". La Associació de Break Dance Mallorca relevará a Pepa Cases en la Antiga Presó, y realizará una jam session abierta y participativa para difundir la danza urbana y sus valores: la colaboración, el respeto y la igualdad.

Día 28 de abril, a las 18 horas, en el Xesc Forteza actuará Sa Mateixa, una agrupación en la que dos bailarines y tres músicos ponen en diálogo la música tradicional mallorquina y la danza contemporánea.

En Es Baluard podrá verse un espectáculo gratuito de danza que reflexiona sobre el turismo. Se trata de All-inclusive, de la compañía Unaiuna. Será el 29 de abril a las 18.30 horas. El mismo día a las 19 horas, en el Aljub del museo, Pere Mas estrenará su función 78diumenges, "un proyecto personal, un proceso de rehabilitación poco convencional, una cura".

El día 30 será el Casal Solleric el que acoja las tres cápsulas de Catalina Carrasco, en las que a partir del movimiento trata "la dictadura del género impuesta por una sociedad neoliberal cada vez más omnipresente". Càpsules Körper, a las 19 horas.

En el Xesc Forteza, día 3 de mayo, a las 20.30, el público podrá disfrutar de Variacions Goldberg, una pieza de Jurij Konjar, que estará acompañado por el clavicembalista Dani Espasa.

La plaza del Mercat acogerá dos espectáculos el día 4 de mayo. A las 21.30 se podrá ver el espectáculo de Chey Jurado, Agua, una pieza corta que permite que el espectador se sumerja en las infinitas formas de interpretar las cualidades de este elemento. A las 22 horas, un proyecto de creación conjunta de danza aérea entre la compañías Las lo las y El paller i art estudi.

Con la intención de poner atención sobre la mujer creadora en el ámbito de la danza, en la Sala Petita del Principal se podrán ver los espectáculos de tres mujeres que rondan los 50 años y que trabajan y reflexionan sobre la transmisión del conocimiento, la memoria, tal y como ha explicado Mónica Pérez, directora adjunta del Principal. Las actuaciones serán de Andrea Cruz (Las hermanas verán, el día 27/04); de Olga de Soto (Una introducción, el 2/05); y de Mónica Valenciano (Imprenta acústica en (14 borrones)...de una aparición, el 4/05).