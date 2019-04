Helevorn cruza el charco para dar trece conciertos en Canadá

Helevorn sigue dando muestras de su proyección internacional. Venerados en el norte de Europa como una de las bandas más potentes del denominado doom metal –un subgénero del heavy marcado por su atmósfera lenta, pesada y oscura–, el grupo palmesano, que este año cumple dos décadas sobre los escenarios, da ahora el salto al continente americano. Y lo hace con una gira por Canadá que incluye hasta trece conciertos en otras tantas ciudades, donde presentará su último trabajo, Aamamata.

La gira canadiense se extenderá del 8 al 21 de mayo y hará parada en Victoria, Nanaimo, Vancouver, Kelowna, Lethbridge, Regina, Winnipeg, Sudbury, Toronto, Ottawa, Ciudad de Quebec, Trois Rivieres y, por último, en el Piranha Bar de Montreal.

En esta aventura el grupo mallorquín teloneará a Majestic Downfall y estará acompañado por otras bandas como Cycolith, Neck of The Woods, Altars of Grief, For Mother, Norilsk y Whispers In The Maze.