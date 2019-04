Los libros antiguos toman los jardines de La Misericòrdia

La Fira del Llibre Antic i d'Ocasió abre las puertas en los jardines de La Misericòrdia para que los ciudadanos se adentren en sus expositores en busca de un teroso literario. Hay todo tipo de joyas para elegir. Cuatro librerías especializadas ponen al alcance de los lectores ejemplares de distintas materias que muchas veces son difíciles de encontrar. Libros científicos, novelas, libros infantiles, cómics, carteles, grabados, postales, mapas, libre de cocina, de cine, de autoayuda, de historia, de arte... en total la libería Bazar del Libro de Palma, Al Tossal, Asilo del Libro y Querubín de Valencia sirven joyas de todas las épocas y temáticas difíciles de encontrar en las librerías ya que muchas veces se trata de obras descatalogadas.

Miquel Sbert fue el encargado de inaugurar este mediodía esta décimotercera edición de la muestra que estará abierta hasta el 5 de mayo. Con su pregón, Tres plaguetes ha recordado que en Mallorca hay una verdadera afición de buscar libros antiguos. Un amigo suyo le relagó una carpeta con las gloses de su abuelo. A partir de este regalo, Sbert ha reflexionado en su discurso sobre la viabilidad que tiene el libro antiguo y de ocasión. "Realmente vivimos en una sociedad digital en la que los libros han entrado en crisis. Esta es la imagen pero la realidad no es tan dura. Son muchos los usuarios de la comunicación y de la información digital pero también hay lectores, y lectores de libros antiguos. Mientras convivan los libros en papel, los libros antiguos también convivirán porque representan un valor patrimonial que no podemos ignorar. Entre los libros antiguos encontramos rarezas, rarezas en el sentido de que son cosas poco habituales porque se han perdido. Uno puede encontrar verdaderas joyas, joyas que no tienen nada que ver con el precio. A veces hay cosas que no te cuestan nada pero tienen un valor que si las tuviera que regalar sería como si me quitaran un dedo, por ejemplo, las Tres plaguetes", ha argumentado Sbert que ha confesado que se resiste a ver "el libro como un cadáver en descomposición" en este "reino de la cibernética". Así, el pregonero ha invitado a adentrarse en los expositores de la muestra, "un verdadero universo de cultura, de magia, de saber y de placer". "Es una incitación apasionante al viaje fantástico", ha concluido.