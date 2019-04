'Les cançons perdudes', la vida de una joven alemana de la columna Bayo

Les cançons perdudes es muchas cosas en una sola. Se trata de una representación teatral pero también es una clase de historia, a través de teatro documental, y un juego teatral en torno a un puzzle al que le faltan muchas piezas, con una mujer alemana que luchó en el frente de Mallorca durante la Guerra Civil española como protagonista.

Cuenta el dramaturgo Jaume Miró (Cala Millor, 1977), de la compañía Noctàmbuls –agrupación que celebra este 2019 su veinte aniversario–, que el germen de esta obra que se estrenó en La Fornal de Manacor hace unos meses y que mañana llega a Palma (Teatre Principal, 21 horas) está en Diari d'una miliciana, un relato personal e íntimo recogido del diario de una voluntaria de la Cruz Roja destinada en Mallorca en la expedición Bayo que presentó hace ya unos años. "Cuando empecé a escribir Diari d'una miliciana me encontré un nombre que me llamó la atención, el de una chica alemana, Margaret Zimbal, que también estuvo con Bayo y de la que quise saber todo. Me planteé si sería capaz de reconstruir una vida a partir de este simple dato".

Compañera de Walter Reuter



Su concienzuda investigación fructificó y Miró arroja luz sobre esta muchacha alemana que huyó del nazismo que azotaba su país en 1933 y que llegó a España caminando y de autostop, pasando por Francia, junto al gran fotoperiodista alemán Walter Reuter y su compañera judía Sulamith Siliava. Tras su llegada a Madrid el 1 de mayo de 1933, los fugados, hartos de los riesgos que habían corrido en Alemania y cansados de la política, se dedicaron a cantar en las calles, viviendo de eso durante año y medio. El trío se disolvió cuando Sulamith se quedó embarazada. Los Reuters se instalaron en Málaga, donde él ejerció de fotógrafo de la alta sociedad, mientras que Zimbal viajó hasta Mallorca, primero para trabajar en el bar de Cala Rajada de Jack Bilbo (el guardaespaldas de Al Capone, todo un personaje, con una vida de aventura, relacionada con el arte y las letras y con incursiones en el mundo del boxeo), y más tarde como integrante de la columna Bayo.

" Les cançons perdudes también es una reflexión poética sobre la visión cíclica de la historia –señala Miró–, sobre cómo la historia se puede repetir", afirma Miró, un enamorado del teatro que intenta cuestionar. "Hay tantas historias ocultas en este mundo por recuperar y resituar a gente que fue excluida socialmente de alguna manera... El teatro documental nos permite reconciliarnos con estas historias ocultas intencionadamente. En todo relato hay una verdad no oficial, y eso es lo que me interesa trabajar", subraya.

Filósofo de formación y profesor de dramaturgia en ejercicio, en la Esadib, Miró, uno de los tres dramaturgos que participó para Mar de fons en el rastreo de testimonios de personas implicadas tanto en los hechos bélicos de 1936 como en la larga resaca que dejaron, reivindica la función social del teatro, que puede permitir "reconciliarnos con nuestro pasado y poder hablar de él, para cerrar heridas".