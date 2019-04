Constituido el Consell de la Cultura, órgano asesor de la política cultural del Govern

El Consell de la Cultura de les Illes Balears (CCIB), integrado por más de 30 miembros de la comunidad, se ha constituido este jueves. La presidenta Francina Armengol ha presidido la constitución del CCIB, que presidirá la conselleria de Cultura.

Según la nota enviada por el Govern, se trata de un "espacio de participación que actúa en el ámbito balear". "Por primera vez se pone en marcha un Consell de la Cultura como plataforma de participación en el diseño y planificación de las políticas públicas".

Según la consellera de Cultura Fanny Tur, la formación de este CCIB "sólo es el primer paso para unas políticas culturales participativas", ya que "el 60% del plenario son representantes de entidades y asociaciones del ámbito cultural".

El Consell de la Cultura se estructurará a través de los órganos siguientes: el pleno, las comisiones o grupos de trabajo, la presidencia, la vicepresidencia y la secretaría. El pleno se reunirá dos veces al año con carácter ordinario y con carácter extraordinario cuando lo considere oportuno la persona que ejerza la presidencia o cuando lo soliciten dos terceras partes de los miembros.

La presidenta del CCIB es la consellera de Cultura Fanny Tur.

Actuán como vocales en este momento: el conseller de Educación Martí March; la presidenta del Consell de la Joventut Àngela Palou; la presidenta del Consell Social de la Llengua Catalana Francina Armengol; el vicepresidente de Cultura del Consell Francesc Miralles; el conseller de Cultura del Consell de Menorca Miquel Àngel Maria; el conseller de Cultura del Consell de Eivissa David Ribas; el president de la FELIB Joan Carles Verd; Juan Montes de Oca como miembro del consejo asesor de contenidos de IB3; el delegado del IEC en Balears Damià Pons; el presidente de la OCB Josep de Luis; el presidente del Consell Científic de l'Institut Menorquí d'Estudis Miquel Àngel Limón; el presidente del Consell Assessor de Cultura Popular Andreu Ramis; la presidenta de Taula Associació d'Educadores Culturals Joana Maria Riera; la vicepresidenta de la Associació de Productores Audiovisuals Montserrat Rodríguez Rivadulla; el presidente de la Associació de Dramaturgs Jeroni Obrador (a la reunión acudió su suplente, Josep R. Cerdà); el president de la Associació de Gestors Miquel Martorell; el secretario de la Associació d'Actors i Actrius Pedro Mas; el presidente de la Associació de Cineastes Miguel Eek; la presidenta de la AAVIB Alícia Llabrés; un representante del Gremi de Llibreters (aún por confirmar); el representante del STEI Lluís Segura Gelabert; la consellera de Cultura del Consell de Formentera Susana Labrador; la vicerectora de Projecció Cultural de la UIB Joana Maria Seguí; la vicepresidenta del Institut d'Estudis Eivissencs Montserrat Montés; la presidenta de la Obra Cultural Balear de Formentera Maria Teresa Ferrer; el presidente de la Associació d'Editors Gracià Sánchez y el presidente de la Associació Independent de Galeries d'Art de Balears Pol Fontana.

Tal y como ha podido saber este diario, en el orden del día de la sesión constitutiva de este jueves, constaba también el proceso de selección de siete nuevos miembros que han de formar parte del pleno del CCIB. En concreto, los miembros citados más arriba, presentes en la reunión, votaron de un listado formado por 22 personas, 22 nombres propuestos por la consellera Fanny Tur y algunos vocales del CCIB. Para Mallorca se han propuesto 13: Cristina Ros, Maria Antònia Oliver, Meritxell Esquirol, Miquel Francesc Oliver Trobat, Biel Jordà, Carme Castells, Miquel Sbert i Garau, Mercedes Estarellas, Tomeu Amengual, Biel Amer, Maria Pascual, Guillem Frontera y Glòria Julià. Finalmente, han sido propuestos de todos estos para ingresar en el plenario Cristina Ros, Maria-Antònia Oliver (la escritora), Guillem Frontera y Glòria Julià. En la lista de Menorca constaban: Jaume Mascaró Pons (ha sido el escogido), Jaume Gomila, Ariadna Ferrer y Mariona Fernández. De Eivissa: Carles Fabregat, Neus Escandell Tur, Vicent Tur Riera, Iolanda Bonet y Lina Sansano (la elegida). De Formentera no ha habido propuestas.

Otro de los puntos tratados fue el acuerdo para la creación del grupo de trabajo para la elaboración del reglamento interno del CCIB y metodología de trabajo. Formarán parte de éste los representantes de la Associació de Gestors y la de Dramaturgs, la presidenta del Consell de la Joventut y técnicos del departamento de Cultura.

A la reunión también acudieron algunos miembros de la conselleria de Cultura como Berta Sureda. el director del IEB Francesc Rotger o el director del ICIB Jaume Reus.

Llama la atención que en el pleno no haya ningún representante de la Associación de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes. Desde la conselleria de Cultura se explicó que dicha entidad no respondió a la invitación. Tampoco hay representante alguno del sector de la museología. "No hay ninguna asociación de museólogos, habrá que decidir en el pleno de qué manera se les integra", señalaron desde Can Oleo. Tampoco hay representación en el Consell de los músicos, de Illescena o de los críticos o comisarios de arte, invitados pero que no contestaron tampoco a la invitación.

Fuera del orden del día, a título informativo, se entregó a los miembros del pleno del Consell un documento sobre mediación y educación cultural, con un decálogo y hoja de ruta, elaborado por Taula.