Carla Bruni se estrenará en Mallorca

La cantante, modelo y exprimera dama de Francia, Carla Bruni, actuará por primera vez en Mallorca el próximo 25 de julio, en Port Adriano (Calvià), donde presentará su nuevo álbum, French Tour. Un concierto que está organizado por la agencia Ok Events Agency, la misma que hace unos días anunció la actuación de la también francesa Zaz (28 de agosto en Son Fusteret). La oferta de esta empresa encabezada por Loran Colley, profesional con más de 20 años de experiencia en la gestión de proyectos artísticos y de entretenimiento tanto en agencias de comunicación como en grandes multinacionales (Universal Music, Sony Music, BMG Music), así como en la organización de espectáculos en directo en Francia y Canadá, se completa con otros dos conciertos, los de Gregory Porter, quien homenajeará a Nat King Cole en Port Adriano el 20 de julio, y la nueva diva del jazz, Melody Gardot, que se presentará ante el público mallorquín el 30 de julio.

El concierto de Bruni girará en torno al citado disco, French Tour, el quinto en su producción, una colección de versiones de sus canciones favoritas. Un álbum de rock, pop, punk y country con el que se enfrenta a originales de AC/DC, The Rolling Stones, Lou Reed, The Clash, Depeche Mode o Willie Nelson en clave acústica. Antes de este disco, la tercera esposa del expresidente francés Nicolas Sarkozy publicó Quelqu'un m'a dit (2002), No promises (2007), Comme si de rien n'etait (2008) y Little French Songs (2013).