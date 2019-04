Todos quieren salir en Netflix

Amas de casa, muchísimos estudiantes, extranjeros, camareros, bailarines, periodistas en paro, artistas, dependientes de comercio... Más de mil personas hicieron cola ayer durante horas en la Misericòrdia de Palma con dos finalidades: salir en Netflix y ganarse un dinero. La plataforma organizó un multitudinario casting con el fin de seleccionar extras y figurantes para el rodaje en Mallorca de la serie White Lines, la próxima creación de Álex Pina.

Judit Granado, de 18 años, lleva desde las 8.30 de la mañana haciendo cola. Ha conseguido acceder al interior de la sala de casting a las 11. Al salir, relata lo que ha sucedido en el interior. "Hemos rellenado un formulario con nuestros datos personales y luego nos han preguntado también si llevábamos tatuajes o si estaríamos dispuestos a salir en bañador, bikini, desnudos o hacer topless", comenta Granado, que podría encajar en el perfil de "jóvenes modernos". A cada uno de los aspirantes (de los 800 que han conseguido número seleccionarán unos 600, que son los que se precisan para la producción), les han realizado tres fotografías: una de rostro, un medio plano y otro de cuerpo entero.

Algunos de los allí congregados (pocos pelirrojos y rubios de tez blanca, muy buscados para esta serie) no es la primera vez que se presentan a un casting. Es el caso de Marga Roig (62 años), una enamorada de "este mundillo" del audiovisual. "Me he presentado también porque estoy en paro y es una experiencia", apunta.

La remuneración es uno de los alicientes para muchos de los aspirantes. En concreto, se pagan como mínimo 68 euros brutos por jornada, que son diez horas más una de comida. Ángel Miguel, jubilado de 77 años, quien ha acudido solo a la Misericòrdia, relata que ésta es su primera vez "en algo así, he venido porque me hace falta ganar dinero: tengo familia fuera que lo está pasando mal y la estoy ayudando". "No me gustan especialmente el cine o las series, estoy aquí por necesidad", confiesa.

Un grupo de estudiantes (ayer fue sin duda el colectivo más numeroso) se acercó también hasta la plaza Hospital a coger número y probar suerte. Álvaro Molina (18 años) cursa Enfermería en la UIB. "Esto es un hobby para mí, vengo a acompañar a mis amigos y pasármelo bien", comenta. Albert Ponseti, universitario, sí concibe el audiovisual o la interpretación como un posible plan B a la carrera de Enfermería. "A los siete años empecé teatro en el colegio y he seguido haciéndolo hasta los 16", explica.

La estudiante Tamara Miguel (28 años) tiene claro que podría encajar perfectamente en el perfil de gogó solicitado en el casting. "Practico desde años pole dance, he hecho exhibiciones de baile y he trabajado en un club de striptease", desvela.

En esta selección, la producción habrá recogido las fichas de 800 personas más algunas solicitudes recibidas por mail. Está previsto que la semana del 23 de abril el casting se traslade a Ibiza.