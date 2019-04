La exposición 'Androids in the Woods' indaga en el proyecto de Toni Amengual

Este jueves 11 de abril abrirá las puertas en la sala de exposiciones de la tercera planta de la Misericòrdia la instalacion fotográfica Androids in the Woods. Una propuesta nacida a partir del proyecto ganador del primer Premi Mallorca de Fotografia Contemporània creado en 2018 por el Consell.

Cómo las nuevas tecnologías y las redes sociales han cambiado las relaciones humanas es la pregunta que se encuentra en la génesis del proyecto fotográfico Androids in the Woods, con el que Toni Amengual ganó el primer Premi Mallorca de Fotografia Contemporània nacido en 2018 desde el Arxiu del So i la Imatge del departamento de Cultura del Consell.

La misma pregunta es la que recorre ahora la sala de exposiciones de la tercera planta de la Misericòrdia estos días en una muestra que consta de nueve fotogragías, donde se combinan imágenes del entorno y retratos realizados durante una estancia que el artista realizó en diciembre de 2017 en Haukijärvi (Finlandia) en una residencia alejada de los centros urbanos. Durante la estancia, Amengual puso en práctica un proyecto pendiente: descubrir qué hay detrás de los avatares que se crean en la red de citas más famosa del mundo: Tinder. Una manera de poner al descubierto la voluntad recurrente en nuestra sociedad de aparentar lo que no se es, de exhibir una vida que no tenemos, que exageramos o que, directamente, nos inventamos.

La exposición incluye también una pieza audiovisual de cuatro minutos y diez segundos de duración con fotos y vídeos del entorno, capturas de pantalla de Tinder de las personas con las que Amengual tuvo contacto virtual y fotografías de las citas, además de una serie de retratos de familias que viven en los alrededores de la residencia donde se desarrolló el proyecto. Una combinación que quiere profundizar en la idea de búsqueda del amor y el concepto romántico de pareja y familia.