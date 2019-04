Un hilarante diálogo madre-hija

–¿Qué te dijo tu familia cuando les dijiste que te ibas a casar con un mallorquín y que te venías a vivir aquí?

–Que volvería antes de dos meses.

–¿Pero cómo?

–'Crusando' los Pirineos.

–¿En coche?

–No, a pie.

–¿Y con zapatos?

–No, 'descalsa'.

–Jo, mamá, es que te lo tengo que sacar todo a cuentagotas.

La presentación del libro de la periodista Sabina Pons Madre alemana, padre mallorquín fue algo más que un repaso de las vivencias de aquellas primeras parejas mixtas, de españoles y extranjeras (y viceversa), en la Mallorca de los años 60 y 70, con el inicio del boom del turismo. El acto, celebrado el viernes por la tarde en el hotel Naisa, en Palma, ante más de cien personas, permitió disfrutar de un hilarante diálogo entre madre e hija. Hubo momentos en los que las carcajadas impedían seguir la conversación.

Sabina Pons recopila en el libro los recuerdos de su infancia y juventud, cuando Mallorca aún albergaba rincones desconocidos y la figura de su madre alemana era algo exótico. Una mirada en la que la nostalgia queda oculta bajo una pátina de humor y en la que no falta un cameo del mismísimo Chiquetete.

La señora Renate Pons –muy alemana pero que no solo no volvió a los dos meses, sino que se ha quedado 50 años– dejó claro de inicio que hay cosas que no le han gustado del libro. Como que su hija relate que ella y su marido hablaban siempre a gritos. O la foto que ilustra la portada, en la que aparece una Sabina de cinco años bebiendo vino de un porrón. "¿Te parece muy ordinario, verdad?", le preguntó Sabina, mientras mostraba en la pantalla, fuera de su vista, una foto de su madre, cuarenta años atrás, en la misma pose y sin hacer ascos al chorrito de vino. Juego sucio.

El acto fue presentado por el editor, Román Piña,y la periodista Empar Bosch, que destacaron la frescura y honestidad del libro.