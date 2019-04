Davide Salvado: "El folk gallego se lo debe absolutamente todo a las mujeres rurales"

Davide Salvado, renovador de la música tradicional gallega, se estrena hoy en un escenario de la isla, en el Teatre Municipal Xesc Forteza (10-12 euros; 20.30 horas), donde ofrecerá "un concierto con mucha emoción, muy íntimo, con una formación de trío, que se completa con Pedro Pascual (buzuki, guitarra, acordeón diatónico y percusión) y Pablo Dalama (saxofones)", señala.

El recital estará centrado en su último trabajo hasta la fecha, Amarelo, título que significa amarillo, un color le acompaña desde pequeño. "Para mí es todo lo que tiene que ver con la positividad y el buen rollo que pasé en mi infancia. Además, estando ahora en primavera en Galicia piensas en amarillo, porque todos los montes en esa época están teñidos de amarillo por las flores. El significado es muy profundo", confiesa.

Amarelo contiene canciones tradicionales gallegas y también de otras partes del mundo, de Cuba y de Sudamérica: "Es la música que me acompaña y me gusta cantar. Yo no tengo ningún prejuicio por ser músico de folclore. Canto lo que me apetece. Los temas del disco son muy heterogéneos, desde un bolero a una muñeira muy salvaje".

Para Salvado, "el folk estaría al alza si los gobernantes creyeran en la cultura. Es muy difícil conseguir vivir bien en nuestro mundo, el del folk, porque no hay ningún tipo de apoyo", espeta.

"¿Qué le debe el folk gallego a las mujeres? Absolutamente todo. Las mujeres son las transmisoras, las que permitieron que esté vivo hasta ahora, y no solo el folk, también el idioma", defiende.