Davide Salvado: "El folk estaría al alza si los gobernantes creyeran en la cultura"

¿Primera visita a la isla?

Musicalmente, sí. La conocía por ocio. Me apetece mucho actuar en Mallorca. Vine hace unos diez años, por un amigo, y me lo pasé muy bien. Estuve en una casa, cerca de una playa, pero no recuerdo dónde era.

¿Conoce algo del folk mallorquín?

Escuché muchas cosas del folk mallorquín que me pasó Eliseo Parra (otro renovador de la música tradicional), con quien hice un disco en su momento, y conozco unos cantos libres, muy paganos y con mucha ornamentación, que me dejaron alucinado, pero no recuerdo su nombre (gloses).

¿Cón qué canciones se estrenará en Palma?

Con las que forman parte de mi nuevo espectáculo, que se llama Amarelo, y con el repertorio del que será mi próximo disco. Será un concierto con mucha emoción, muy íntimo, con una formación de trío, que se completa con Pedro Pascual (buzuki, guitarra, acordeón diatónico y percusión) y Pablo Dalama (saxofones).

¿Qué es 'Amarelo'?

Amarelo significa amarillo, un color, mi favorito, que me acompaña desde pequeño. Para mí es todo lo que tiene que ver con la positividad y el buen rollo que pasé en mi infancia. Además, estando ahora en primavera en Galicia piensas en amarillo, porque todos los montes en esa época están teñidos de amarillo por las flores. El significado es muy profundo.

Su último disco contiene canciones tradicionales gallegas y también de otras partes del mundo, ¿de cuáles?

De Cuba y de Sudamérica, no solo de Galicia. Es la música que me acompaña y me gusta cantar. Yo no tengo ningún prejuicio por ser músico de folclore. Canto lo que me apetece. Los temas del disco son muy heterogéneos, desde un bolero a una muñeira muy salvaje. A la hora de buscar canciones persigo aquellas que a mí me generan una emoción profunda, siempre que sean tradicionales y las pueda arreglar. Las letras de mis últimas canciones no son tradicionales, las escribe un escritor y actor muy conocido en Galicia, Manolo Cortés.

¿Qué temática reconoce como recurrente en su producción?

El amor y el desamor, el maltrato y el odio, siempre con metáforas, utilizando los oficios tradicionales.



¿Cuál es su sello personal a la hora de reinterpretar temas tradicionales desde una óptica contemporánea?

No tengo ningún prejuicio de enseñarme a mí mismo, ni miedo de desnudarme en un escenario. Ese es mi sello, y también lo verdadero. Yo vivo en el campo, tengo caballos y tengo huerta, es decir, hago la misma vida que la gente sobre la que investigo. Vivo como ellos, aunque con más comodidades. Pero sé qué es trabajar y se te pierda toda la cosecha, sé qué es el invierno, sé muchas cosas de esas que implican emociones, y eso es lo que pasa en el escenario, emociones. Quien vive en una ciudad, sin contacto con la naturaleza, y canta música tradicional, se pierde muchas cosas, sobre todo de emoción. Mi forma de vivir, en este sentido, es muy coherente.

¿El folk está en auge?

Soy muy positivo pero también muy realista, y a veces catastrofista. El folk estaría al alza si los gobernantes creyeran en la cultura. Es muy difícil conseguir vivir bien en nuestro mundo, el del folk, porque no hay ningún tipo de apoyo. Parece que sí, que cada vez hay más proyectos interesantes que cogen algo de la raíz, pero realmente no hay apoyos para la música de raíz.

¿Qué le debe el folk gallego a las mujeres?

Absolutamente todo. Las mujeres son las transmisoras, las que permitieron que esté vivo hasta ahora, y no solo el folk, también el idioma. Con Franco se prohibió el gallego en las ciudades pero las mujeres del mundo rural siguieron cantando en su lengua, tocando la pandereta y bailando. Galicia es muy especial porque esa parte tribal aún se mantiene viva.

¿Quién le enseñó a cantar como canta?

Mi abuela. Fue ella quien me enseñó las cosas básicas de las emociones y de la vida para que yo cante como canto.