Auba Murillo ('La Voz') regresa a Mallorca: "Ojalá pueda hacer conciertos pronto"

Auba Murillo lo volvió a hacer. La mallorquina salió al plató dea defender, por primera vez en inglés, un tema de Queen, Love of my life , con el quea todos los coaches y a gran parte del público y espectadores, acompañada únicamente por un piano. "Siempre creas tu propio lenguaje y haces lo que te da la gana", le piropeó su coach Pablo López. "A Pablo le quiero como si fuese mi hermano mayor" señaló la artista antes de su actuación, en una muestra de complicidad entre ambos.Por su parte, su rival en esta semifinal, Andrés Martín, entonó guitarra en mano el clásico. "No dejes de tocar, toca siempre", le animó Pablo López, quien recordó que la escuela de este talent ha sido el metro de Madrid. Con los votos del público y el apoyo de López, será Andrés Martín quien finalmente estará la semana que viene en la gran final del programa. Murilloy ha, a través de sus historias de Instagram,que ha recibido durante su paso por el programa. Además, como ya hizo ayer por la noche cuando supo que no pasaba a la final, ha insistido en que "". Ha apuntado que seguirá trabajando en las "canciones que ya tenía" e intentará seguir cumpliendo su sueño: "".

Asimismo, la joven ha mencionado a sus seguidores que esta "es una experiencia que recomiendo a todo el mundo, es maravillosa. Conoces a mucha gente, te cuidan... Quiero dar las gracias a La Voz por regalarme esta experiencia".



La mallorquina dedicó su última actuación en el programa a su padre, fallecido hace pocos días.