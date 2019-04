Auba Murillo se queda a las puertas de la final de La Voz

La actuación de la mallorquina Auba Murillo ha despertado la admiración y los aplausos del público y su coach Pablo López en la semifinal de La Voz pero no ha sido suficiente para pasar a la final. La interpretación en inglés de su tema Love of my life de Queen enamoró al público y despertó las lágrimas de López, Fonsi y Antonio Orozco. Sin embargo, el público prefirió a su compañero Andrés Martín y su tema Cant help falling in love.

La cantante dedicó el tema a su padre fallecido el pasado miércoles. "Sé que estará orgulloso de mí". Antes de su actuación ya tuvo palabras para su progenitor: "En esta semifinal vengo muy fuerte. Mi padre, esté donde esté, me cuidará y me ayudará", aseguró emocionada. También tuvo palabras de agradecimiento a Pablo López: "Es como mi hermano mayor. Tengo mucha confianza en él".

Tras su actuación el músico de Fuengirola destacó "el silencio que se crea cada vez que actúa Auba". Después Murillo y Martín interpretaron junto a Pablo López el tema El patio, que logró que el público gritara al unísono: "¡Equipazo!". A Auba se la pudo ver tocar al piano y tal como ella confesó: "Es la primera vez que toco en público este instrumento".

Su coach durante todo el programa, con cierta tristeza por haberse quedado fuera de la final, definió a Auba como "una canción y un ángel" y la animó a "hacer una canción juntos". Una vez más, el público coreó "¡Auba, Auba!" cuando abandonó el escenario. Auba, la joven mallorquina de 18 años y portera del San Pedro femenino, se despidió de sus admiradores con una frase de esperanza: "Dar las gracias por lo que hacéis. No es el fin, es el principio".

Por su parte, su rival en es esta semifinal, Andrés Martín, entonó guitarra en mano el clásico Cant help falling in love. "No dejes de tocar, toca siempre", le animó Pablo López, quien recordó que la escuela de este talent ha sido el metro de Madrid.

Auba ha contado durante todo el programa con toda la ayuda de su coach Pablo López, al que enamoró su timbre desde el comienzo del talent show. Murillo ha convertido a la música como su principal afición y demostró su talento con las canciones que ha interpretado durante el talent show: Con las ganas, de Zahara; Aunque tú no lo sepas, de Enrique Urquijo; y Prometo, de Pablo Alborán.