Muere el cantante de heavy José Antonio Manzano

José Antonio Manzano, cantante de heavy metal y rock duro barcelonés, ha muerto en Basilea a los 60 años tras varios años de lucha contra el cáncer.

"Desafortunadamente, José Antonio Manzano perdió su lucha contra la enfermedad y se fue en paz esta noche. Nunca te olvidaremos. Siempre vivirás para nosotros en tu música", confirma un breve comunicado en su perfil oficial de Facebook recogido por Europa Press.

Manzano fue miembro de Banzai, Tebeo o Tigres de Oro entre otras bandas. Desde finales de los años ochenta también hizo carrera en solitario paralelamente a otros proyectos.

Su último disco vio la luz en 2017, pero su presentación se vio truncada por el recrudecimiento de un cáncer de colon con el que ya llevaba tiempo luchando y que él hizo público mediante un mensaje a través de las redes sociales y medios de comunicación especializados.

El pasado 1 de marzo él mismo anunciaba que el TAC al que se había sometido "salió mal". "Los tumores han crecido, la quimio no me hace efecto. Me han quitado 1,6 litros de liquido de los pulmones y también tengo en el abdomen", decía entonces.

Y aún remataba: "El viernes empezaré una terapia nueva, BRAF, con anticuerpos, que en mejor de los casos funcionará unos meses, luego me quedará otra quimio,pero ya en plan último recurso. La verdad es que pinta mal, no quiero engañar a nadie. Mientras pueda llevar una vida digna, voy a seguir luchando, eso seguro".