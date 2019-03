Go Cactus, frescos, buenos y trepidantes

Ellos no lo saben aunque su padre lo sospecha: llegarán lejos, y muy alto. En menos de tres años, los hermanos Gual, Joan (1997) y Pau (1995), y su primo Joan Amengual (2000), el trío palmesano afincado en Barcelona que da vida a Go Cactus, han logrado lo que muchos otros grupos no consiguen en toda su carrera: conciertos en Estados Unidos, dos trabajos discográficos, felicitaciones de los mismísimos Franz Ferdinand y, lo más importante, una colección de refrescantes canciones rockeras que entran a la primera, con una pegada que te pone en movimiento y que te hacen pedir más, más y más.

Papá Gual, fotógrafo, les dio las primeras lecciones a todo volumen. "Cuando íbamos en el coche siempre le pedíamos que nos pusiera rock&roll, y nosotros lo flipábamos", recuerda su hijo Pau. The Knack, los Strokes, los Beatles y T. Rex conforman la banda sonora de su infancia. Pronto decidieron pasar a la acción, y armados con una guitarra –de su padre– y una pequeña batería hicieron suyas canciones como My Sharona. La mecha estaba encendida y al cohete solo le faltaba echar a volar. En los institutos Joan Alcover y Ramon Llull cargaron la máquina, con bandas primerizas como The Feet's, "hasta que nos lo tomamos un poco más en serio y viendo que sacábamos temas propios, decidimos montar Cactus, que luego pasaría a llamarse Go Cactus". 1, 2, 3... despegue.

Con la entrada del primo se armó el trío definitivo. "Vimos que nos faltaba un bajista que rellenara los huecos que quedaban por ahí, y llamamos a Joan Amengual porque no encontrábamos ninguno; él empezaba a tocar la guitarra y le dijimos: mira tío, cuélgate el bajo y si quieres te unes a los Cactus". Dicho y hecho. "Nos entendemos muy bien. Hay muy poco conflicto, casi no discutimos. Nos lo pasamos genial cuando estamos juntos, nos sincronizamos muy bien, nos entendemos con una mirada. De momento lo llevamos perfecto eso de ser familia", subrayan.

Perfectos también en los estudios. El primo ha empezado este año Ciencias Ambientales; Joan acabará en unos meses Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural; y Pau se sacó Ingeniería de Diseño Industrial y ahora hará lo mismo con Ingeniería Mecánica. Codos y, por supuesto, música en vivo como espectadores. "Hay muchos conciertos y las bandas más top de la escena siempre pasan por Barcelona", aclaran unos músicos abiertos a todo, incluido el trap. "Lo escuchamos y nos gusta. Sobre todo cuando salimos. Bueno, en casa, de normal, también lo oímos. Podemos escuchar a los Fuzztones y luego a Yung Beef. Los dos mundos nos atraen. Me seduce mucho la imagen que se crea del trapero, siempre va acompañado del videoclip. Lo han sabido hacer muy bien y ha ganado mucha importancia y relevancia ahora en estos tiempos porque han sabido hacerlo. El trap bien hecho y currado nos atrapa".



Ya con su debut discográfico, un EP que data de 2017, conquistaron a un grande de los estudios, Paco Loco. "Con él aprendimos un montón", afirman. Tan contentos quedaron que han vuelto a repetir para un nuevo EP que verá la luz el próximo 5 de abril y en el que deja su huella otro ilustre, Jorge Explosión (Dr. Explosión). "Este nuevo disco es más melódico que el anterior, tiene más estribillo cantado, y creo que puede pegar más al público, en directo gana bastante y la peña puede bailar más.El público se lo pasará mejor con este", prometen.

Sus conciertos son tan cortos como intensos, y trepidantes. "No solemos hablar mucho entre canción y canción, vamos directos al grano, sin explicaciones, como mucho decimos el nombre del tema. En un concierto de Go Cactus vas a olvidarte de todo, a pasártelo bien y a sudar un poco". Que se lo pregunten a Alex Kapranos, el cantante de Franz Ferdinand, que les escuchó en La Riviera y "nos dijo que le habíamos molado". Sueño cumplido, y no el único. También han hecho realidad el de tocar en Estados Unidos, hasta en tres ocasiones: en el South by Southwest, más conocido como el SXSW de Austin; y en dos festivales neoyorquinos, el The New Colossus y en el Arlene's Grocery. Próxima parada: Madrid, en la Sala Wurlitzer. El 11 de abril.