Gerard Quintana presenta su novela en Palma

Gerard Quintana, el cantante de Sopa de Cabra, tenía claro que quería ser escritor pero hizo un propósito y lo ha cumplido. "Antes de escribir, tengo que vivir", se dijo y se propuso escribir a partir de los 50 años. El 20 de marzo Columna publicó su primera novela: Entre el cel i la terra que esta tarde a las 19.30 horas Quart Creixent presenta en Can Alcover. Además del escritor, la tertulia literaria contará con el musicólogo Amadeu Corbera.

En Entre el cel i la terra los lectores encontrarán muchos niveles de lectura. "Es la historia de alguien que decide no seguir el guion previsto que hay en su vida y reconstruirse. Es una gran historia de amor pero también hay un relato histórico y reflexiones sobre el arte porque el protagonista no hace lo que quieren sus padres y se dedica a ser pintor. También hay un contexto musical porque no entiendo que en el colegio, en el instituto y en la universidad nos enseñan historia del arte y la historia de la humanidad a través de la escultura, la arquitectura o la pintura pero no a través de la música", avanzó el autor en una reciente entrevista con este rotativo. "Se la ha tratado como algo menor y con la música se puede explicar la historia de la humanidad perfectamente. Es una pequeña reivindicación", añadió Quintana muy ilusionado por compartir la novela con el público.