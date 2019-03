´La Familia Addams´ se instala hasta el domingo en el Auditorium de Palma

El musical se estrenó anoche en la sala del paseo marítimo, un espectáculo donde la familia más macabra y terrorífica narra su día a día. "No podemos sonreír, por contrato", bromearon con este diario las actrices y cantantes Carmen Conesa y Lydia Fairén, en la piel de Morticia y Miércoles, respectivamente. "Ésta es una historia nueva que no se ha contado antes, en ninguna serie, película o cómic sobre la familia Addams. Miércoles ha cumplido los 18 años y está enamorada de un chico normal, una idea que no le gusta a la familia de la joven", explican.

El musical se representará hasta el 31 de marzo.