El mallorquín Tomàs Barceló colabora en el vestuario de la superproducción ´Dune´

El escultor mallorquín Tomàs Barceló (Cala Millor, 1975) trabaja en el remake de Dune. En concreto, colabora en el departamento de vestuario de esta superproducción dirigida por Denis Villeneuve (Blade Runner 2049) que ya ha rodado una parte en Budapest y que ha empezado a grabarse en Jordania.

Timothée Chalamet sustituye en la cinta al que fuera protagonista en la versión de David Lynch de 1984, Kyle MacLachlan. El actor, muy conocido por sus interpretaciones en Call me by your name o Lady Bird será Paul Atreides, el protagonista de esta historia centrada en la batalla por el control del planeta desértico Arrakis.

También están en elenco Jason Momoa, Josh Brolin, Zendaya o Javier Bardem, entre otros.

La adaptación llegará a la gran pantalla en noviembre de 2020.



Tomàs Barceló, que se ha ganado una buena reputación en el mundo del cine, ha trabajado ya en producciones cinematográficas como Maléfica II o A Xiu Luo y en la serie de televisión Krypton. Está especializado en armaduras.