Teatros e instituciones coproducirán el montaje familiar de Tolo Ferrà, 'On és quan no hi és?'

On és quan no hi és? de Tolo Ferrà es el montaje elegido por teatros e instituciones de las cuatro islas para coproducir durante la próxima temporada. La Xarxa formada por el Teatre Principal de Palma, el de Maó, el Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell d'Eivissa, el de Formentera, el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y Sa Xerxa han seleccionado el proyecto de Tolo Ferrà porque "es una propuesta con la calidad artística y está en un grado de madurez óptimo para aprovechar los recursos de la Xarxa".

Además el comité de selección destaca que "la compañía hace una aportación importante al proyecto, lo que demuestra la solvencia económica para encarar el plan de producción propuesto y dar viabilidad al montaje, además plantea un calendario abierto con flexibilidad para adaptarse a las necesidades de la Xarxa". Asimismo, destacan que la calidad artística, los valores pedagógicos y la coherencia presupuestada se conjugan con la voluntad de diálogo y la capacidad de adaptación.

El comité también ha otorgado un accésit al proyecto Téntol de Gràcia Moragues que permitirá a la creadora hacer una residencia en Formentera con el seguimiento de todos los coproductores.