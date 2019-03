Nando González: "En 'Hernán. El hombre' no se eluden los aspectos oscuros de la conquista"

El intérprete mallorquín rueda estos días en México 'Hernán. El hombre', la serie más ambiciosa rodada en español. Encarna a Fray Bartolomé de Olmedo, el religioso que acompañó a Hernán Cortes (Óscar Jaenada en la ficción) en la conquista del país azteca

P ¿Quién era Fray Bartolomé de Olmedo?

R Era el padre que acompañó a Hernán Cortés durante todo el proceso mediante el cual se hizo con el poder en México. Estuvo evangelizando y medió en muchos momentos conflictivos. Era un tipo con buena mano, inteligente, conciliador.

P ¿Se sintió identificado con el personaje?

R Una de las cosas que me hizo sentir cerca de él es que daba misas cantadas. Y como sabes yo soy músico.

P ¿Se blanquea la conquista en la serie?

R Se sabe y se es consciente que éste es un tema controvertido y que hay dos corrientes enfrentadas. Por lo que yo veo en los guiones, quieren hacer un relato muy emocionante. El aspecto histórico está totalmente presente, por supuesto, pero también la vertiente del entretenimiento. El tratamiento de la producción es fiel a los datos históricos y no se obvian los aspectos oscuros. El personaje tiene dos caras y son tratadas: la del conquistador benefactor y la contraria. En la ficción se ha buscado un lugar que resulte realista.

P JoséÁngel Mañas escribió sobre Cortés recientemente que era un "gran diplomático renacentista, culto, poliédrico y maquiavélico".

R Conquistó México con apenas 800 hombres. Imagínate su inteligencia y el gran estratega que era. Consiguió lo que nadie pensaba que iba a lograr. Supo aprovechar cómo estaba distribuido el poder en México cuando llegó. La biblia de la serie contiene uns frase muy significativa que resume que aquella situación histórica fue absolutamente única: "Es como si dos extraterrestres de mundos muy distintos se miraran por primera vez a la cara".

P ¿Su personaje tiene también un lado oscuro?

R No. Era muy conciliador y ecuánime. De hecho, no trataba de imponer la nueva religión. Él decía que no tenía sentido quitarles los iconos y santuarios a los conquistados, sino que había que convencerles y hacer una exposición razonada.

P Es una superproducción, la serie más cara rodada en español.

R Está habiendo un gran despliegue de medios. El trabajo de diseño de producción es muy estricto, al igual que el maquillaje, vestuario... Están muy pendientes del rigor histórico.

P Además de Óscar Jaenada como Hernán Cortés, está trabajando con Jorge Antonio Guerrero de Roma.

R Sí. Tengo muy buena onda con él además. También están Michel Brown, Aura Garrido o Víctor Clavijo. Es un gran reparto.

P ¿Cómo está siendo el rodaje en México?

R Increíble. Muy bien. Empezamos el 25 de febrero y acabará el 1 de junio. Tengo una actividad febril durante estas semanas. Producción ha construido palacios y pirámides. Hemos estado cerca de México DF. También en algunos parajes de la selva, cerca de Yucatán.

P ¿Compone en los pocos ratos libres que le deja la grabación?

R Me traje la guitarra por si hacía algún showcase en México. Siempre concito a las musas, pero nada. Me citan para jornadas agotadoras. Me levanto a las 4 de la mañana para prepararme para el set. Es un trabajo intensivo pero fascinante. Lo que sí te puedo decir es que tengo unas maquetas para un posible nuevo disco.

P ¿Sigue alguna serie española?

R Me gusta mucho La casa de papel de Álex Pina. Y me alegra mucho que su próximo proyecto lo vaya a rodar en Mallorca. Luis Miguel también es muy buena.

P ¿Le llama la atención el cine?

R Por supuesto. He hecho muy poquito. Lo que pasa es que ahora las series tienen una factura totalmente cinematográfica. Son como películas de ocho episodios. Por eso ahora hay mucha polémica entre Netflix y la estructura tradicional de distribución de las películas. Hasta Spielberg ha dado un paso al frente.

P ¿Ha pensado en levantar su propio proyecto?

R No lo descarto, pero es una tarea ingente. Si se decide algo así, se ha de ejecutar muy bien para que dé buen resultado. Después de Hernán... necesito que la cabeza repose y concitar a las musas.