Art Palma Brunch: Las 10 mejores propuestas

Las galerías ultiman los detalles para ofrecer esta mañana de sábado una degustación de arte contemporáneo regada con los dos mil llonguets elaborados por prestigiosos cocineros de Chefs(in) y la cerveza Rosa Blanca. Si algo tiene de especial esta 15 edición del Palma Art Brunch es que recupera su esencia con una fuerte apuesta por el componente gastronómico. Andreu Genestra, Adrián Quetglas, María Solivellas, Andrés Benítez, Jaume Comas, Xesc Reina, Joan Marc, Tomeu Arbona y Pau Navarro y Ariadna Salvador serán los maestros de la cocina que harán las delicias de los visitantes con sus creaciones culinarias. Su base será el tradicional llonguet palmesano que servirán condimentado como si de una creación artística se tratara. Y entre bocado y bocado, los amantes del arte tienen una gran variedad de propuestas para elegir. Han sido muchas las galerías que han aprovechado la víspera de la gran fiesta para presentar junto a los artistas sus proyectos expositivos.



Bel Fullana y Abel Jaramillo, en la Fran Reus

Isla Bonita es la primera exposición individual de la artista Bel Fullana en la galería Fran Reus tras un año colaborando juntos. Fullana sigue mostrando al espectador su universo propio que lleva por bandera y retrata en clave de humor y caricaturesca el turismo que llega a la isla con el único objetivo de pasárselo bien. "Me divierte hacer de espectadora. Es como estar en un parque temático. Las zonas turísticas como S'Arenal o Magaluf es un universo paralelo que no se identifica con Mallorca. No es ninguna crítica, simplemente, me divierte retratarlo", explica Fullana que juega con la estética tropical y los elementos tan característicos del turismo de sol y playa para hacer su particular caricatura. "Se trata de un retrato del paisaje que rodea toda esta situación y que no pertenece a la realidad del territorio. Pertenece al anhelo de juerga, de sol y playa que se repite en multitud de lugares que reúnen las condiciones óptimas para albergar un turismo de estas características comunes", añade.

La galería del Passeig Mallorca también abre las puertas en este Art Brunch a Abel Jaramillo que expone en la planta inferior El protagonista es el fuego, la tercera parte del proyecto Essay for a missing script que nace a partir del guion Félix Guattari y Robert Kramer en los 80 de la película Una amor de UIQ que nunca llegó a rodarse. "A partir de aquí, el proyecto desborda en tres actos que tienen como punto principal la relación del texto y el cuerpo, el texto y la voz y el texto y la imagen", explica. En concreto, la tercera parte The need to have walls la realizó durante una residencia en Lisboa. Toma como punto de partida la película The State of things de Wim Wenders en la que Kramer colabora como coguionista. "La trama va sobre un director de cine que rueda en Portugal una película de ciencia ficción llamada The Survivors que nunca llegó a terminar. Me trasladé a Lisboa para hacer un remake en aquellos lugares donde se rodó aquella película que dentro de la ficción pudo ser otra película. Es ese juego de una estructura que quiere ser otra estructura y todas las piezas que se presentan realizan este juego", resume Jaramillo.



Raúl Domínguez y el CCA, en Pelaires

Raúl Domínguez debuta en la Pelaires con Es ir a, una selección de dibujos de toda su trayectoria que el artista presenta con "nuevas lecturas". En sus creaciones, Domínguez emplea múltiples recursos técnicos y diferentes registros gráficos. Situándose en el límite de la figuración, sus dibujos acaban siendo una textura que trae lo lejano y lo cercano a un mismo plano. Temáticamente, surge un paisaje paradójico, en el que superpone el tejido urbano, las áreas residuales y una naturaleza que no sabe muy bien dónde situarse. El título, explica, es un dibujo más. "Lo que más me interesa es la ambigüedad que obliga al espectador a dar rienda suelta a su imaginario", añade.



En la planta superior, la galería Pelaires exhibe The landscape of the nature within de Carsten Fock, Absalon Kirkeby y Karl Troels Sandegaard, una exposición colectiva en colaboración con el CCA que con motivo del Art Palma Brunch traslada una pequeña parte del paisaje que rodea el centro de arte a la Pelaires. La colectiva reflexiona sobre el paisaje en un sentido físico y metafórico. Carsten Fock es un paisajista contemporáneo que en enero trasladó a los lienzos el paisaje que rodea el CCA, donde realizó una residencia artística. "Sus obras no solo representan el paisaje que rodea el CCA, sino que también tienen un fuerte toque personal y emocional, expresado a través de la naturaleza interior", explican desde el centro artístico. Kirkeby funde la fotografía analógica y las pinceladas digitales en el proceso de sus propios paisajes visuales mientras que Karl Troels Sandegard hace una interpretación más biológica del paisaje. En su serie de Autorretratos, revela la presencia de algo invisible a la vista, traduciéndolo en algo físico.

Tomás Pizá en la Xavier Fiol



Jardín de ruinas es la propuesta de Tomás Pizá en la Galeria Xavier Fiol. El artista regresa al paisaje urbano de periferias de espacios abandonados y en ruinas que es algo que ya empezó en su serie Berlín de 2015. En este caso ha trabajado sobre las periferias de dos ciudades, Pekín y Londres donde ha vivido. Y es que en Londres Pizá está haciendo una residencia de dos años en el Turps Painting Programme con el apoyo del IEB, que también le ayudó en su estancia en Pekín. "Esta residencia ha supuesto un espaldarazo muy fuerte para volver a pintar porque este programa está basado en potenciar la pintura contemporánea desde el mundo anglosajón", reconoce Pizá que confiesa que es "un gran detractor de la modernidad". Jardín de ruinas, explica, es una mezcla de imágenes de la periferia destartalada con textos de la canción (Nothing But) Flowers de los Talking Heads que viene a colación con este gusto por la ruina y el espacio abandonado.



As far as the forest is, en la Kewenig



En este Art Palma Brunch la Kewenig presenta As far as the forest is una muestra colectiva que reúne a Astha Butail, Sudarshan Shetty y Sunil Padwal en el Oratori de Sant Feliu con su obra más reciente. A primera vista, remarca la galería, estos tres artistas no podían parecer más diferentes pero las disposiciones minimalisas de Butail, la composición de marcos encontrados de Padwal y el ensamblaje de los jarrones de cerámica y madera hechos a mano de Shetty comparten un uso muy delicado y significativo del material.

Tomeu Ventanyol, en Aba Art Lab

Jano Bifront presenta en Aba Art Lab las obras más recientes y personales del pintor y escultor Tomeu Ventanyol. Las pinturas y esculturas que presenta han sido elaboradas específicamente para el espacio y dialogan bajo los valores del dios Jano. El artista analiza esta deidad de origen romano caracterizada por su bifrontalidad vigilante del equilibrio del universo con el fin de "poner en valor la experiencia propia y la de los demás".



Binario en la Pep Llabrés

La galería Pep Llabrés presenta Binario, una instalación que se compone de formas poliédricas obra de 2mono de Nicoletta Mantoan y Alejandro Dumon Estrades. Toda la obra es un estudio sobre geometría y entorno, una abstracción máxima que alcanza un grado de mínima expresión. El espectador explorará las múltiples posibilidades de composición, intentando encontrar un inicio y un fin de lo que a primer impacto se nos presenta como un "uno-unicum".

El Small world de Juan Uribe

Juan Uribe llega a este Art Palma Brunch con Small world, un trabajo que abarca texto, dibujo, collage, pintura y escultura. "Asumiendo las narrativas recibidas pero negándose a aceptarlas, las representa de una manera en la que se cruzan humor, ironía y un deseo irreverente por el dominio y los privilegios asociados a las obras canónicas occidentales y culto a sus artistas", explican desde la galería. "Al apropiarse e imitar a otros artistas revela afecto por su trabajo, al mismo tiempo que hace burla a las convenciones de la cultura contemporánea de galería y la expectativa del público", añade.

Otras propuestas

La Galería Maior ya presentó ayer las Geologías de José Manuel Broto, una exposición donde el pintor regala una experiencia visual dominada por la luz y la voluptuosidad del color. Vasco Araújo inaugura en la Horrach Moya It could have been otherwise que también se presentó ayer. La Gabriel Vanrell presenta Antoni Clavé & Manolo Valdés mientras que el Solleric luce Cowboys de Sergio Prego y La disolución del tiempo de Xim Llompart. Es Baluard participa con Faces, Alma, Fabrizio Plessi. 30 anys a Mallorca e Inland-Tramuntana. El CaixaForum exhibe La competició a l'antiga Grècia y una revisión pictórica de la colección Anglada-Camarasa. En La Misericòrdia se exhibe Mestelrich: L'home circ, en la Miró Miró. Esperit Salvatge y Can Balaguer, La casa posible y Sa Galera, més de 4.000 anys d'història.